Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter aláírja a nyilatkozatot. A háttérben Erik Tomáš, Richard Raši és Dušan Keketi
A csalók a magyar nyugdíjasokat sem kímélik
Egyre több a nyugdíjasok sérelmére elkövetett csalás, ezért az állam együttműködést sürget a különféle szektorok és intézmények között.
Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, melyen többek közt részt vett Richard Raši házelnök, Erik Tomáš munkaügyi miniszter (mindhárman Hlas), Dušan Keketi, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke, Jozef Božik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke, valamint további intézményvezetők, médiatulajdonosok és a civil szféra képviselői is.
Hatalmasak az anyagi károk
A belügyminiszter kiemelte, a rendőrség ebben az évben már több mint 380 olyan csalási kísérletet jegyzett, melyeket idősek kárára követtek el, és ezeknek csaknem felét sikerült is végrehajtani. Az anyagi kár mértéke már megközelíti az 1,7 millió eurót.
Éppen ezért a felsorolt személyek aláírtak egy közös nyilatkozatot, amelyben elkötelezték magukat az idősek védelmére és a csalások visszaszorítására.
„A dokumentum aláírása világosan kifejezi, hogy készen állunk fellépni minden olyan csaló ellen, aki az időseket próbálja megkárosítani”
– mondta Šutaj Eštok.
A parlamentben is elsőbbséget élvez az idősek védelme
Raši szerint a munkából a parlament is kiveszi a részét. Hangsúlyozta, az idősek védelmére vonatkozó törvényjavaslatokat prioritásként kezelik majd a plénumban. Továbbá elmondta, a parlament apparátusa segíteni fog az európai országok vonatkozó törvényeinek összehasonlításában, valamint aktívan részt vesz majd a megelőző intézkedésekben is.
A szlovákiai magyar nyugdíjasok is érintettek
Az aláírók közt megjelent Forró Krisztián, a Magyar Szövetség korábbi elnöke, illetve a Megbecsültek Társasága nevű polgári társulás vezetője is, amely idősek megsegítésével foglalkozik. Forró a sajtótájékoztatón közölte, a társulás jelenleg mintegy 5 ezer idős személyt számlál, akik javarészt a déli régiókban élnek, és sokuk nem beszél jól szlovákul. Számukra a csalók akár még nagyobb veszélyt jelenthetnek. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a csalások elleni fellépésről szóló információk magyar nyelven is eljuthassanak az idősekhez.
„Bízom benne, hogy a minisztériumokkal való együttműködés elősegíti majd az idősek tulajdonának védelmét”
– zárta Forró.
