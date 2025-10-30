A csalók a magyar nyugdíjasokat sem kímélik

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, melyen többek közt részt vett Richard Raši házelnök, Erik Tomáš munkaügyi miniszter (mindhárman Hlas), Dušan Keketi, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke, Jozef Božik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke, valamint további intézményvezetők, médiatulajdonosok és a civil szféra képviselői is.

Hatalmasak az anyagi károk

A belügyminiszter kiemelte, a rendőrség ebben az évben már több mint 380 olyan csalási kísérletet jegyzett, melyeket idősek kárára követtek el, és ezeknek csaknem felét sikerült is végrehajtani. Az anyagi kár mértéke már megközelíti az 1,7 millió eurót.

Éppen ezért a felsorolt személyek aláírtak egy közös nyilatkozatot, amelyben elkötelezték magukat az idősek védelmére és a csalások visszaszorítására.

„A dokumentum aláírása világosan kifejezi, hogy készen állunk fellépni minden olyan csaló ellen, aki az időseket próbálja megkárosítani”

– mondta Šutaj Eštok.