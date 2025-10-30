A bűnözés csökkentésére követel megoldást Suskotól a PS

„Természetesen nekünk is vannak megoldási javaslataink, de a kormánypárti többség két év alatt egyetlen tervezetünket sem támogatta. Ezért a miniszternek kell előterjeszteni a javaslatokat. Álláspontunk szerint nem lehet éhező embereket a rács mögé küldeni, de azt sem mondhatjuk, hogy akkor tessék, nyugodtan lopjatok, nem lesz semmi bajotok. Susko miniszternek kell konkrét megoldásokkal előállnia, és felszólítom, hogy terjessze ezeket a parlament elé, hogy megoldjuk ezt a hatalmas problémát” – jelentette ki Branislav Vančo, a PS képviselője.

A párt szerint két nap alatt ki lehetne dolgozni a módosításokat, de úgy tűnik, a kormánypártokat nem izgatja a jelenlegi helyzet. Emellett bírálták a kormányzati kijelentéseket arról, hogy a statisztikák szerint csökken a bűnözés. „Persze hogy csökken a bűnözés, ha ma már nem számít bűncselekménynek az, ami korábban annak minősült” – tette hozzá Jaroslav Spišiak (PS).

Az ellenzék már többször cselekvésre szólította fel Suskót. Maroš Žilinka legfőbb ügyész is megszólalt a témában, és az ún. „keksztolvaj” paragrafus megszüntetését bírálta. Alapvető hibának nevezte ezt a módosítást, mivel így nem lehet megvédeni a társadalmat a kisebb értékű lopások elkövetőitől.

Boris Susko már kijelentette, hogy tárcája kész megvitatni a helyzetet és bizonyos módosításokat javasolni a visszaesők esetében. A „keksztolvaj” paragrafus visszaállítását azonban elutasítja, igazságos és hatékony megoldást szeretne.