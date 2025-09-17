Tüntetést hívott össze szerda délelőttre a parlament elé a Rendőr Szakszervezet, hogy a bérek jövő évi befagyasztása ellen tiltakozzon. A befagyasztás is része a konszolidációs csomagnak. A rendőrökhöz csatlakoztak a tűzoltók és a Büntetés-végrehajtási Testület tagjai.
A béreik befagyasztása ellen tüntetnek a rendőrök a parlament előtt (VIDEÓ)
„Eredetileg csak harminc ember lett volna itt, az alapszervezetek elnökei. Azonban más szakszervezetek is jelentkeztek, hogy támogatnak bennünket, örülünk, hogy eljöttek”
– mondta Peter Jakubík, a Rendőr Szakszervezet elnöke.
Emlékeztetett, hogy az állam éppen egy éve, 2024. szeptember 17-én írt alá megállapodást a szakszervezettel, és abban garantálta a rendőrök bérének 2026-os 5%-os valorizálását.
Jakubík elmondta, tárgyalt Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszterrel és megállapodtak, hogy a szakszerveznek a jövőben is joga lesz kollektív tárgyalásokat folytatni a kormánnyal.
„Ez a tüntetés arról is szól, hogy a kormány hallgasson a belügyminiszterre, én pedig örülni fogok, ha a miniszter végre valóban belügyminiszterként fog viselkedni. Nem egészségügyi miniszterként és nem oktatási miniszterként, és támogat bennünket a jogos bértárgyalások során”
– jelentette ki Jakubík.
A konszolidációs csomag már a parlament előtt van, a képviselők arról tárgyalnak, hogy gyorsított eljárásban fogadják-e el. Az állam jelentős összeget akar megtakarítani jövőre a bérköltségeken, ezért néhány kivételtől eltekintve nem lesz valorizáció az államigazgatásban, és összességében csökkenteni kell a minisztériumok és a hivatalok bérköltségeit.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.