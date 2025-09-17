A béreik befagyasztása ellen tüntetnek a rendőrök a parlament előtt (VIDEÓ)

„Eredetileg csak harminc ember lett volna itt, az alapszervezetek elnökei. Azonban más szakszervezetek is jelentkeztek, hogy támogatnak bennünket, örülünk, hogy eljöttek”

– mondta Peter Jakubík, a Rendőr Szakszervezet elnöke.

Emlékeztetett, hogy az állam éppen egy éve, 2024. szeptember 17-én írt alá megállapodást a szakszervezettel, és abban garantálta a rendőrök bérének 2026-os 5%-os valorizálását.

Jakubík elmondta, tárgyalt Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszterrel és megállapodtak, hogy a szakszerveznek a jövőben is joga lesz kollektív tárgyalásokat folytatni a kormánnyal.

„Ez a tüntetés arról is szól, hogy a kormány hallgasson a belügyminiszterre, én pedig örülni fogok, ha a miniszter végre valóban belügyminiszterként fog viselkedni. Nem egészségügyi miniszterként és nem oktatási miniszterként, és támogat bennünket a jogos bértárgyalások során”

– jelentette ki Jakubík.

A konszolidációs csomag már a parlament előtt van, a képviselők arról tárgyalnak, hogy gyorsított eljárásban fogadják-e el. Az állam jelentős összeget akar megtakarítani jövőre a bérköltségeken, ezért néhány kivételtől eltekintve nem lesz valorizáció az államigazgatásban, és összességében csökkenteni kell a minisztériumok és a hivatalok bérköltségeit.