5 ezer eurós bírságot kaphat, ha a hidegben nem tartja be a szabályokat

pénz shutterstock
Shutterstock-felvétel
Szlovákiában hivatalosan is elindult a fűtési szezon, de a kályhák és kazánok használóinak nem árt óvatosnak lenniük.

A levegővédelmi törvény értelmében szigorúan meghatározták, mivel szabad és mivel tilos fűteni. Aki megszegi a szabályokat, az akár 5 ezer eurós bírságra is számíthat. A jogszabály értelmében tilos barnakőszénnel, lignittel, szénporral vagy hulladékkal fűteni olyan berendezésekben, amelyek nem minősülnek hivatalos égetőműnek.
A helységekben gyakran a polgármesterek kapnak jelzést arról, ha valaki tiltott anyagot éget. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a Környezetvédelmi Felügyelet is jogosult ellenőrzést végezni a háztartásokban. Az energiaelemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, a bírság önmagában nem oldja meg az energiaszegénység problémáját. Sok háztartás egyszerűen nem engedheti meg magának a korszerűbb tüzelőanyagokat, ezért továbbra is a legolcsóbb megoldásokhoz nyúl.
A statisztikák szerint a szlovákiai családi házak többsége ma is gázzal fűt, mivel ez számít a legköltséghatékonyabb és legbiztonságosabb megoldásnak. Bár a hőszivattyú és a modern technológiák iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ezek ára sokak számára elérhetetlen. Egy új rendszer kiépítése több ezer eurós befektetést igényelne, amire a háztartások többségének nincs tartaléka.
A szakértők szerint ezért fokozatos, „evolúciós” átmenetre van szükség. Ennek része lehet a régi gázkazánok hatékony kondenzációs berendezésekre való cseréje, valamint a családi házak részleges felújításának támogatása.
