Szlovákiában hivatalosan is elindult a fűtési szezon, de a kályhák és kazánok használóinak nem árt óvatosnak lenniük.
5 ezer eurós bírságot kaphat, ha a hidegben nem tartja be a szabályokat
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.