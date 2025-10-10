2025 második negyedévében 34 164-en dolgoztak az élelmiszeriparban, egy év alatt 4,6%-kal nőtt a számuk – tájékoztatott Mária Hvozdíková, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) sajtóosztályának munkatársa.
4,6%-kal többen dolgoznak az élelmiszeriparban, mint egy éve
A legnagyobb ugrás a baromfifeldolgozó ágazatban volt, 30,8%-kal nőtt az alkalmazottak száma. 16,7%-os növekedés volt az egyéb élelmiszer-feldolgozóknál, a tésztagyártásban (9,9%) és a tartós pékáruk készítésénél (9,3%).
A legnagyobb csökkenés a szesziparban volt, 13,4%-kal kevesebb a foglalkoztatottak száma.
Hvozdíková elmondta, a második negyedévben 1539 euró volt a bruttó átlagbér az ágazatban, 98 euróval több, mint egy évvel korábban. A söriparban emelkedtek a legnagyobb mértékben a bérek, egy év alatt 12%-kal.
