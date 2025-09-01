Közélet

43 ezer ember kaphat munkát, aki nem vállalja, bukhatja a szociális segélyt

TASR-felvétel

Erik Tomáš munkaügyi miniszter

Mától megvonhatják a szociális segélyt attól, aki nem fogadja el a neki felajánlott, képességeinek megfelelő munkát. Erik Tomáš szociális ügyi miniszter szerint akár 43 ezer ember is munkába állhat. 

Már hatályos a törvény, amely alapján megvonhatja a szociális ügyi hivatal a szociális segélyt attól, aki nem fogadja el a neki felajánlott, és képességeinek megfelelő munkát. Erik Tomáš (Hlas) szociális ügyi miniszter szerint a több mint 120 ezer munkanélküliből mintegy 43 ezren lehetnek azok, akik képesek dolgozni, és akiknek lehet is munkát találni. 

„Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem az, hogy lehetőséget adjunk a nehéz helyzetben élőknek”

– jelentette ki a miniszter. Tomáš szerint mindenkinek a képességeinek megfelelő munkahelyet kínálnak majd. Szerinte most jó eséllyel mindenki tud munkát találni magának, olyan alacsony a munkanélküliség az országban.

Cáfolta, hogy a törvény diszkriminatív lenne, és azt is állítja, hogy nem alkotmányellenes. „Az ellenzék a törvény elfogadásakor jelezte, hogy az alkotmánybírósághoz fordul, de ezt máig nem tette meg” – mondta Tomáš. Elsősorban a Progresszív Szlovákiát bírálta, amelynek képviselői ellenezték a törvény elfogadását, és felvetették annak alkotmányellenességét is. 

A miniszter szerint a most életbe lépett szabályok kedveznek is a leghátrányosabb helyzetben lévőknek. 

„Aki elfogadja a munkaajánlatot, az az első két hónapban megkapja a segély teljes összegét is” 

– magyarázta miniszter. Szerinte ezzel azokat is segítik, akiknek a végrehajtó elviszi majd a fizetése egy részét korábbi tartozásai fejében. A segély összege a munka mellett fokozatosan csökken majd, a 3-4. hónapban 50 százalékra, majd 25 százalékra, és a 7. hónaptól szűnik meg a kifizetés teljesen. 

Marad a közhasznú munka is, de előnyben a rendes állás 

Tomáš szerint a segélyen élőknek továbbra is lehetőségük lesz a közhasznú munka végzésre, ráadásul ez továbbra is kötelező a segély folyósításához. 

„Marad a közhasznú munka is, de előnyt élvez a rendes munkahely, ami nem váltható ki a közhasznú munkával” 

– mondta a miniszter. Az anyagi motivációt azonban ebben az esetben is meghagyják: ha a munkanélküli elfogadja a felajánlott munkahelyet egy ideig az aktivációs segély – ami jelenleg 88,40 euró – kétszeresét kapja meg. Ha átképzésre jelentkezik, akkor az aktivációs hozzájárulás 1,5-szöröse jár. 

A közhasznú munkákat szélesebb területen végezhetik majd: aki saját falujában nem kap lehetőséget, a társult falvakban is elvégezheti a munkát. Az utazás költségeit az állam biztosítja. 

Munkahelyeket is létrehoznak 

A szociális ügyi minisztérium más tárcákkal együttműködve szeretne munkahelyet biztosítani a gyengén képzett vagy képzetlen munkanélkülieknek. „Más tárcák hatáskörében lévő állami cégek szociális vállalatoktól rendelnek majd meg munkát” – állítja Tomáš. Példaként a környezetvédelmi és az agrárminisztériumot említette. 

Nem diszkriminatív?

Tomáś elismerte, hogy az érintett munkanélküliek viszonylag nagy része a roma közösségek tagja, de cáfolta, hogy rájuk szabták volna ezt a törvényt. „Nem diszkriminatív a jogszabály, mert nem csak a romákra vonatkozik” – magyarázta a miniszter. Mivel azonban arra számítanak, hogy több területen is magas lesz a romák aránya az érintettek között, ezért 18 szociális ügyi hivatalban romaasszisztenseket alkalmaznak. 

„Ők segítik majd az ügyfeleket, ha nyelvi akadályok lennének, és feladatuk lesz a diszkrimináció megakadályozása is” 

– mondta a miniszter. A 18 hivatalba összesen 40 romaasszisztenst vesznek fel, de az elsők csak októberben lépnek be. 

A hivatalok megkapják a több mint 120 ezer szociális segélyen élő ember közül annak a mintegy 43 ezernek az adatait, akik az adatlapjuk alapján azonnal munkába tudnánk állni. Őket személyesen megszólítják, és egy kérdőív kitöltése után kínálnak nekik munkát. Aki nem hajlandó a kérdőív kitöltésére, annak olyan munkát kínálnak, amelyhez nincs szükség semmilyen képesítésre. 

