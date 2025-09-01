43 ezer ember kaphat munkát, aki nem vállalja, bukhatja a szociális segélyt

Már hatályos a törvény, amely alapján megvonhatja a szociális ügyi hivatal a szociális segélyt attól, aki nem fogadja el a neki felajánlott, és képességeinek megfelelő munkát. Erik Tomáš (Hlas) szociális ügyi miniszter szerint a több mint 120 ezer munkanélküliből mintegy 43 ezren lehetnek azok, akik képesek dolgozni, és akiknek lehet is munkát találni.

„Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem az, hogy lehetőséget adjunk a nehéz helyzetben élőknek”

– jelentette ki a miniszter. Tomáš szerint mindenkinek a képességeinek megfelelő munkahelyet kínálnak majd. Szerinte most jó eséllyel mindenki tud munkát találni magának, olyan alacsony a munkanélküliség az országban.

Cáfolta, hogy a törvény diszkriminatív lenne, és azt is állítja, hogy nem alkotmányellenes. „Az ellenzék a törvény elfogadásakor jelezte, hogy az alkotmánybírósághoz fordul, de ezt máig nem tette meg” – mondta Tomáš. Elsősorban a Progresszív Szlovákiát bírálta, amelynek képviselői ellenezték a törvény elfogadását, és felvetették annak alkotmányellenességét is.

A miniszter szerint a most életbe lépett szabályok kedveznek is a leghátrányosabb helyzetben lévőknek.

„Aki elfogadja a munkaajánlatot, az az első két hónapban megkapja a segély teljes összegét is”

– magyarázta miniszter. Szerinte ezzel azokat is segítik, akiknek a végrehajtó elviszi majd a fizetése egy részét korábbi tartozásai fejében. A segély összege a munka mellett fokozatosan csökken majd, a 3-4. hónapban 50 százalékra, majd 25 százalékra, és a 7. hónaptól szűnik meg a kifizetés teljesen.