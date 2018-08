2,8 milliót különít el a kormány a pozsonyi Főállomás felújítására

Pozsony | A kormány 2,8 millió eurót különít el a pozsonyi Főállomás felújítására. Ezt kedden jelentette be Peter Pellegrini (Smer-SD) azt is hozzátéve, hogy már Peter Kažimír (Smer-SD) pénzügyminiszterrel és Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi miniszterrel is megegyezett ebben. A felújítási munkálatokat még a jövő májusi jégkorong-világbajnokság előtt be akarják fejezni.

A kormányfő elmondta, hogy a miniszterekkel abban egyeztek meg, hogy 2,8 millió eurót különítenek el a Szlovák Államvasutak (ŽSR) infrastruktúrájának a felújítására. „Ezzel javítunk a költségvetésükön, hogy az ennek megfelelő összeget a pozsonyi Főállomás felújítására fordíthassák” – állapította meg Pellegrini azzal, hogy az utasok már néhány hónap múlva kívülről és belülről is megtekinthetik a felújított Főállomást. A pénzügyminiszter szerint azért sikerült anyagi forrásokat találni erre a célra, mert az állami költségvetés bevételei szempontjából Szlovákia gazdasága jól teljesít. A Szlovák Államvasutak az állomás külső borítására, a megvilágításra és az épület belső terének az új dizájnjára akarja fordítani a pénzt. A ŽSR nemrég már elkezdte az épület egy részének a felújítását. Az aluljárókra és az új váróteremre 2,3 millió eurót költöttek. „Ráfér a felújítás erre az állomásra, hogy az teljesítse a 21. század igényeit” – közölte Martin Erdössy, a ŽSR vezérigazgatója. A kormányfő szerint a Főállomás az ország egyfajta bejáratának, illetve az első bemutatkozásának számít. „Az állomás állapotát már hosszú évek óta kritizálják, számos vita keletkezett emiatt olyan emberek között, akik javításokat akartak kieszközölni, de ezekre azóta sem került sor. Ezért kötelességünk felújítani ezt az állomást” – közölte Pellegrini. Azt szeretné, hogy minél hamarabb elkezdődjenek a felújítási munkálatok, és hogy ezek még a jövő májusi jégkorong-világbajnokság előtt befejeződjenek. Egyúttal elutasítja azokat az állításokat, amelyek szerint szándékosan a novemberi önkormányzati választások előtt sikerült pénzt találni a felújításra. „A befektetésről szóló döntést nem befolyásolták a közelgő önkormányzati választások. A kollégáim támogatását attól függetlenül kértem, hogy ki ma Pozsony polgármestere, vagy hogy ki akar az lenni. Ez teljesen mindegy a számomra” – jegyezte meg a kormányfő.