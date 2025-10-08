Közélet

2027 őszétől adhatnak be védőoltást a patikában a gyógyszerészek

2027 őszétől adhatnak be a gyógyszertárakban védőoltást a gyógyszerészek – tájékoztatott Lenka Vasiľová, a Szlovák Gyógyszerészeti Kamara (SLeK) igazgatója, és hozzátette, a gyógyszerészek képzésének gyakorlati része jövő ősszel kezdődik.

„A képzés hat hónapig tart, a gyakorlati rész a 2026-os őszi oltási szezonban fog zajlani. 2027 őszétől olthatnak a gyógyszertárakban” –  közölte Vasiľová.

Szeptember végén szavazta meg a kormány a rendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek megszerezzék az oltások beadásához szükséges képesítést, és a gyógyszertárban adhassák be az influenza elleni védőoltást a felnőtteknek. Az egészségügyi minisztérium a feltételek meghatározásán dolgozik.

A felnőttek influenza elleni oltását a gyógyszertárakban a 2024. január 1-jén hatályba lépett módosítás teszi lehetővé. Az a cél, hogy minél többen beoltassák magukat. A gyógyszertárak döntik el, hogy vállalnak-e a beoltást.

