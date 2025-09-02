2026. március 18–19-én lesz a kilencedikesek országos tesztelése, az érettségizők pedig 2026. március 10-e és 13-a között írják az érettségi írásbeli felmérőket – derül ki az oktatási minisztérium 2025/2026-os tanévvel kapcsolatos tájékoztatójából, melyet a honlapján tett közzé.
2026 márciusában lesz a Tesztelés 9
Az alapiskolák végzősei matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, valamint a magyar iskolákban magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak. A nyolcéves gimnáziumok negyedik évfolyamos tanulói szintén részt vesznek az országos felmérésben, a pótterminus április 2-je, illetve 8-a.
Az írásbeli érettségik pótterminusa 2026. április 8-13., a szóbeli érettségi pedig 2026. május 18-a és június 5-e között lesz.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.