2026 márciusában lesz a Tesztelés 9

2026. március 18–19-én lesz a kilencedikesek országos tesztelése, az érettségizők pedig 2026. március 10-e és 13-a között írják az érettségi írásbeli felmérőket – derül ki az oktatási minisztérium 2025/2026-os tanévvel kapcsolatos tájékoztatójából, melyet a honlapján tett közzé.

Az alapiskolák végzősei matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, valamint a magyar iskolákban magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak. A nyolcéves gimnáziumok negyedik évfolyamos tanulói szintén részt vesznek az országos felmérésben, a pótterminus április 2-je, illetve 8-a.

Az írásbeli érettségik pótterminusa 2026. április 8-13., a szóbeli érettségi pedig 2026. május 18-a és június 5-e között lesz.

