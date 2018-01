2018-tól jobban védik a bűntettek áldozatait

Pozsony | Januártól új törvény védi a bűncselekmények áldozatait. A széleskörű szakmai segítség mellett már a kártérítés megítélése is egyszerűsödik.

A parlament jelentős többséggel hagyta jóvá azt az új jogszabályt, mely először is bevezeti az áldozat és a különösen sebezhető áldozat fogalmát a jogrendbe. A szabályzás rendelkezik arról, hogy az áldozatoknak joguk van az információhoz, illetve arról, hogy az első kontaktus során konkrétan milyen információkra jogosultak az áldozatok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha például a rendőr családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetben jár el, köteles pszichológus és egyéb szakmai segítséget nyújtó szakemberek és szervezetek elérhetőségével ellátni az áldozatokat. A törvény arra is kitér, hogy az áldozatokat a legérthetőbb módon kell felvilágosítani. A jogszabály arról is rendelkezik, milyen segítség jár az áldozatoknak általában és milyen a különösen sebezhető áldozatoknak. Az utóbbi csoportba a gyermekek, a 75 évesnél idősebbek a nők illetve az egészségkárosodottak tartoznak.

Egyszerűb kártérítés

Januártól a jogi és pszichológiai segítségnyújtás mellett az áldozatok jogosultak a további bántalmazással és zaklatással szembeni védelemre. Az új törvénynek köszönhetően az áldozatoknak már a bűnvádi eljárás során meg kell ítélni a kártérítés összegét, eddig erről egy külön, civil bírósági eljárás keretében döntött a bíró.

Januártól hatályos a bírókra vonatkozó törvény egyik rendelete is, mely szerint a bírók értékelése nyilvános lesz és a tárca honlapján bárki számára hozzáférhető. Az intézkedés értelmében minden bíróság elnöke legkésőbb január végéig köteles eljuttatni a tárcához 2014-re visszamenőleg a bíróságok bíráinak értékelését. (ie)