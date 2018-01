2018: a kevesebb hosszú hétvége éve

Pozsony | 2018-ban elég lesz 21 nap szabadságot kivenni ahhoz, hogy összesen 54 nap szabadnapunk legyen. Az ünnepnapok vagy munkaszüneti napok többsége ugyanis munkanapra esik. Aki jól betervezi szabadságát, az a vártnál jóval tovább pihenhet.

Szlovákiában egy évben 15 ünnepnap és munkaszüneti nap van, ebből idén 11 esik munkanapra. Ez ugyan két nappal kevesebb, mint tavaly, megfelelő tervezéssel viszont így is jelentősen meghosszabbíthatjuk szabadságunkat. Mikor lesz erre legközelebb lehetőség? A húsvéti ünnepek után.

Tervezés

Aki április 3–6. között kivesz négy nap szabadot, az összesen tíz napig otthon maradhat. Kilenc nap pihenés jár annak, aki az április 30-ával kezdődő héten vesz ki négy napot, s ha ugyanezt megteszi a következő héten is, akkor összesen 16 napig maradhat otthon nyolc munkanap fejében. Négy napig nem dolgozik az, aki július 6-ára vagy november 2-ára vesz ki szabadságot.

Augusztus végén és szeptember elején is nagy harc lesz az alkalmazottak közt a szabadságokért. Mivel a szlovák nemzeti felkelés ünnepnapja (augusztus 29.) szerdára esik, aki a munkahét első és második felében is kivesz szabadságot, tehát négy napot, az a hétvégékkel együtt kilenc napig maradhat otthon. Az év vége is aránylag izgalmas lesz a szabadnapok szempontjából, ugyanis aki december 27-e és 31-e között ír ki szabadságot, tehát három napot, annak 11 napig nem kell dolgoznia.

Mindezt összeadva 2018-ban 15 nap szabadság elég ahhoz, hogy 46 napig otthon maradjunk. Aki a hosszú hétvégékre vár, az idén csalódott lesz, ugyanis nem lesz belőlük túl sok. Az első, január 1-je már ráadásul mögöttünk van, a következő március végén lesz, az utolsó pedig csak karácsonykor, december 24-én. Az összehasonlítás kedvéért: tavaly hat hosszú hétvége volt, ráadásul csak két ünnepnap esett vasárnapra.

Túl sok ünnepnap?

Aki kevesli az ünnepnapokat, annak nem árt tudnia, hogy a szomszéd országokban jóval kevesebb napon maradhatnak otthon az emberek. Például Csehországban és Lengyelországban 12 ünnep- vagy munkaszüneti nap van, Magyarországon csak kilenc. Szlovákiában már többször kezdeményezték az ünnepnapok számának csökkentését, ám mind ez ideig egyik sem volt eredményes. Legutóbb a Smer vezette gazdasági minisztérium javasolta ezt 2016-ban, ám nem pontosította a tárca, mely ünnepnapokat vagy munkaszüneti napokat törölné, így ez a próbálkozás eredménytelen volt.