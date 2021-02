2 700 felett a PCR-teszttel azonosított betegek száma, 74-en elhunytak

Pénteken 14 300 mintán végezték el a tesztelést, ebből 2 705 esetben (18,92%) mutatták ki a betegséget PCR-tesztek segítségével – az igazolt fertőzöttek száma így 290 457-re emelkedett Szlovákiában. Tegnap 244 304 antigéntesztet végeztek, ezek közül 3 234 pozitív (1,32%) lett.

A gyógyultak száma továbbra is 255 300 – a fertőzésből felépült, egészségesnek nyilvánított személyek számát újfent csak hetente frissítik.

74-en elhunytak, a koronavírus hazai halálos áldozatainak száma ezzel 6 424-re nőtt.

Eddig 262 694 embert oltottak be Szlovákiában, pénteken 5 986-an kapták meg a védőoltást. A vakcina második adagját eddig 95 008-an kapták meg, ebből tegnap 6 511-en.

A betegséggel összefüggésben 3 837 személyt kezelnek kórházban, 3 578 esetben már igazolták a koronavírus-fertőzést. 290 beteget az intenzív osztályon kezelnek, 330​​​​​​​ mesterséges lélegeztetésre szorul.

Eddig összesen 1 962 613 PCR- és 10 597 328​​​​​​​​​​​​​​ antigéntesztet végeztek Szlovákiában.