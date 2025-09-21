Veszélyes gombafertőzés terjed Európában – már Szlovákiában is találtak beteget

A Candida auris nevű gomba különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű páciensekre, például a transzplantáltakra, daganatos betegekre és az intenzív osztályon fekvőkre. Fertőzés esetén a kórokozó nehezen kezelhető, mivel több gyógyszernek is ellenáll, és gyorsan képes terjedni a kórházi környezetben.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés gyakran tünetmentesen jelenhet meg, de súlyos esetekben sebfertőzést, tüdőgyulladást és akár szepszist is okozhat. A gomba különlegessége, hogy hosszabb ideig életképes marad a felületeken, így a higiéniai intézkedések kulcsfontosságúak a megelőzésben.

A hatóságok megerősítették, hogy a fertőzött beteg kezelés alatt áll, és jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a gomba más páciensekre is átterjedt volna. Az érintett intézményben fokozott fertőtlenítési és higiéniai protokollokat vezettek be – tudta meg a TASR hírügynökség.

A szakértők arra kérik a kórházakat, hogy fokozottan figyeljék a gyanús eseteket, és azonnal jelentsék a fertőzést, hogy elkerüljék a kórokozó további terjedését. Az embereknek azt javasolják, tartsák be a higiéniai alapszabályokat, mossanak rendszeresen kezet, és hasonlóan járjanak el a frissen fogyasztandó élelmiszerekkel is.