Közélet
Külföld

Veszélyes gombafertőzés terjed Európában – már Szlovákiában is találtak beteget

korhaz k
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az egészségügyi hatóságok figyelmeztetnek, hogy Európában egy veszélyes, kórházi fertőzéseket okozó gombafaj terjed, amely mostanra Szlovákiában is megjelent. Az esetet egy egészségügyi intézményben azonosították, a beteget azonnal elkülönítették.

A Candida auris nevű gomba különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű páciensekre, például a transzplantáltakra, daganatos betegekre és az intenzív osztályon fekvőkre. Fertőzés esetén a kórokozó nehezen kezelhető, mivel több gyógyszernek is ellenáll, és gyorsan képes terjedni a kórházi környezetben.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a fertőzés gyakran tünetmentesen jelenhet meg, de súlyos esetekben sebfertőzést, tüdőgyulladást és akár szepszist is okozhat. A gomba különlegessége, hogy hosszabb ideig életképes marad a felületeken, így a higiéniai intézkedések kulcsfontosságúak a megelőzésben.

A hatóságok megerősítették, hogy a fertőzött beteg kezelés alatt áll, és jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a gomba más páciensekre is átterjedt volna. Az érintett intézményben fokozott fertőtlenítési és higiéniai protokollokat vezettek be – tudta meg a TASR hírügynökség.

A szakértők arra kérik a kórházakat, hogy fokozottan figyeljék a gyanús eseteket, és azonnal jelentsék a fertőzést, hogy elkerüljék a kórokozó további terjedését. Az embereknek azt javasolják, tartsák be a higiéniai alapszabályokat, mossanak rendszeresen kezet, és hasonlóan járjanak el a frissen fogyasztandó élelmiszerekkel is.

candida
gombafertőzés
gomba
fertőzés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?