Az egyházon belüli szexuális erőszak szlovákiai kezelését bírálta a Vatikán

A vatikáni gyermekvédelmi bizottság közölte: a szlovákiai egyházmegyék ugyan létrehoztak kontaktpontokat az áldozatok számára, de ezek mögül hiányzik a stabil finanszírozás ahhoz, hogy a segítségnyújtás minimális standardjainak eleget tegyenek.

A vatikáni jelentés több ország helyzetét jellemzi. A 2024-es évvel, tehát még a XIV. Leó pápa megválasztása előtti időszakkal foglalkoztak. A Szlovákiáról szóló fejezetben többek közt az szerepel, hogy a püspökök arról érdeklődnek, hogyan bánjanak az elkövetőkkel.

A vatikáni bizottság általánosságban hangsúlyozta: a római katolikus egyháznak erkölcsi kötelessége segíteni a papok által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatain.

Hozzátették: "korrekciós intézkedésként" szükségesek az elkövetőkre és az őket segítőkre kiszabott bírságok.

(čtk, Denník N)