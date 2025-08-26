Kellemes időre van kilátás.
Késő nyári időjárás kedden
Kedden a hűvös, helyenként borongós reggel után délután napos idő várható. Az égbolton csak fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg, csapadékra nem kell számítani.
Megélénkülhet a délnyugati-nyugati szél, néhol erősebb lökések is kialakulhatnak.
Napközben 23 és 28 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk.
(shmú)
