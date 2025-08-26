Késő nyári időjárás kedden

A Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) visszautasítja, hogy a konszolidáció jegyében az élelmiszerek áfáját is emelje a kormány, mivel az ágazat már most is komoly problémákkal küzd a magas adóterhek és a tranzakciós adó miatt. Emellett csökken a fogyasztás, az olcsóbb termékeket keresik az emberek, és a határok mentén külföldre járnak vásárolni – figyelmeztetett Jana Venhartová, a kamara igazgatója.