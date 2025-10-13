Külföld

Izraeli-palesztin konfliktus – aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást

trump erdogan
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

„Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

izraeli-palesztin konfliktus
Gáza
tűzszünet
