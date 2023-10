Törött szárnyú gólya és egyéb páciensek

A béke szigetére érkezünk, Bogár János madár- és kisállatmentő központjába. Különféle madárhangok kísérik az utunkat a lugasba, ahol madármintás pohárba kapunk üdítőt. A mellettünk lévő ketrecben mókus szaltózik, pár hete még le volt bénulva, itt viszont visszakaphatta vidám mókuséletét. A lehető legjobb helyre került, ahogy a többi kis páciens is.

Bogár János gyerekkora óta foglalkozik állatokkal. A nagyszülei postagalambokat tenyésztettek, de voltak lovaik, bárányaik, baromfiaik meg még mindenféle más állatuk. „A galambok nagyon különlegesek, mert szabadon vannak, mégis visszajönnek. Aztán elkezdtem a többi madárral is foglalkozni. Természetfilmeket néztem, könyveket gyűjtöttem róluk. Már tizenévesen ápoltam vércséket, héjákat, egerész-ölyveket, varjúkat. Akkor még a törvény engedte az ilyen jellegű madarak otthoni tartását” – meséli János, aki autodidakta módon tanult meg mindent a madarakról: hogyan élnek, hogyan kell őket ápolni, sőt még azt is, hogy hívják őket latinul.



A sérüléstől a kirepülésig



Az állatmentő központ Bogárék családi házának telkén található. Két éve nyílt meg hivatalosan, azóta pedig folyamatosan bővül. Nyugodt környezetben, a kíváncsiskodó szemektől távol lábadozhatnak a négy- és kétlábú kis páciensek, jelenleg nagyjából ötvenen. Vannak állandó lakók, házi kedvencek, halak, békák, szabad madarak is az állatállományban. A kaputól nem mesze például egy keverék kutyus figyel minket, őt egy komáromi lakásból mentették ki, mert a gazdája nem törődött vele. Itt végre van tere a boldog kutyaéletre. De ha körbenézünk, láthatunk aranyhalakat, békákat, teknősöket, macskákat is. Vendéglátónktól megtudom, hogy vendégeskedett itt már egy hód is, akit egy kutya tépett meg. Sajnos nem élte túl, túl mélyek voltak a sebei.

A madarak hátul vannak. Oda kell figyelni az elhelyezésükre, hiszen nem lehetnek együtt az éjjeli és nappali madarak, ahogy a rovarevők sem a húsevőkkel, és ez csak néhány a betartandó szabályok közül. De János mindenre gondol. „Vadmacska páciens még nem volt, de ha úgy alakulna, akkor helye az lenne, hiszen folyamatosan fejlesztünk” – mondja.