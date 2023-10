Hogyan élnek Bécsben a szlovákiai magyarok?

Jobb megélhetés

Kulacs Róbert a barátnőjével együtt költözött Bécsbe egy csallóközi faluból. Ennek már húsz éve. A fiatalokat a jobb kereseti lehetőség motiválta. Azóta családot alapítottak, beilleszkedtek a nagyvárosba.

„100 kilométerrel nyugatabbra a fizetésem többszörösét kaphattam meg ugyanazért a munkáért” –

beszélt a motivációjukról Róbert, aki most finanszírozási tanácsadóként dolgozik az osztrák fővárosban, felesége pedig pedagógus. Bécs külvárosában, egy kertes lakásban élnek két gyermekükkel.

„A gyerekek szakkörei, az oktatás és egészségügyi ellátás is elérhető a környéken, nem kell sokat utazni a városon belül” – folytatja Róbert. Az építési területek terjeszkedésével ők is szembesültek, de azt is megtapasztalták, hogy az osztrák családok a Bécs környéki kisvárosokba költöznek ki.