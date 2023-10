Az állam spórolni kényszerül, mi pedig szegényebbek leszünk

Több a szegény gyerek, mint a nyugdíjas

A szegénység leginkább a gyerekeket fenyegeti, és Szlovákiában minden hatodik gyermek érintett – kétszer annyi gyermek nélkülözik, mint amennyi nyugdíjas. Az összes, szegénységi küszöb alatt élő személy több mint egynegyede teljesen kiszolgáltatott, 14 éven aluli gyermek, és ők emiatt később is nehezen tudnak felkapaszkodni, érvényesülni. Az utóbbi hét évben azonban romlott a nyugdíjasok helyzete is, 10 százalékuk él mélyszegénységben, míg 2016-ban ez csak 5 százalék volt.

Földrajzi szempontból már évtizedek óta Eperjes megyében a legrosszabb a helyzet, ahol a lakosság egyötöde él a szegénységi küszöb alatt. Második Besztercebánya, harmadik Kassa megye, és a leggazdagabb a Pozsony megye, ahol a lakosság alig 4 százaléka szegény. Veszélyes tendencia viszont, hogy 2021 óta mindenhol szegényedik a lakosság, beleértve Pozsony megyét is.

Bár a szegénységi küszöb relatív fogalom, mert a középjövedelem szerint számolják, és minél magasabbak a bérek, annál inkább emelkedik ez is, azért sok mindent jelez.

Elsősorban azt, hogy nálunk a középjövedelem is alacsony, mert kevesen keresnek sokat, és sokan keveset. Másodsorban pedig azt, hogy a jövedelmünk egyre nagyobb részét költjük élelmiszerre, és egyre kevesebbet az egészségre, oktatásra, pihenésre. Ez az elemzők szerint a jövőben is így marad, azzal a különbséggel, hogy rezsire is sokkal többet fogunk költeni, vagyis másra alig marad. A családok nagy része azért fog sokat és sokáig dolgozni, hogy a puszta létét fenntartsa, és csak nagyon keveseknek jut ki majd az élvezetekből is.