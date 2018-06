VIDEÓ: Imádja az internet a kislányt, aki megköszönte a kamionosnak, hogy vigyázott rá

A világ minden részén probléma, hogy a sofőrök egy része (legyen szó személyautóról vagy épp teherautóról) nem tart megfelelő oldaltávolságot az úton tekerő kerékpárosoktól. Pedig ez mindennél fontosabb lenne, hiszen mindkét fél érdeke, hogy biztonságos legyen a közlekedés. Ennek ellenére mégis születnek ilyen videók.

Szerencsére vannak kivételek is, amikor a sofőr is pontosan tudja, hogy óvnia kell a kerékpárost az úton. Egy ilyen esetről készült nemrég videó Angliában, ami néhány nap leforgása alatt közel 1 milliós nézettséget produkált a Twitteren.

So often we see or share videos of awful driving around cyclists, so this textbook pass from an exceptionally patient & careful HGV driver for D&W Agri coming into Jedburgh deserves sharing, as does Rhoda's response! They're not on Twitter but we've thanked the haulier directly. pic.twitter.com/t46zQvfFoU