VIDEÓ: az internet hőse lett a mosómedve, aki felmászott egy 23 emeletes irodaház tetejére

Evan Frost és Tim Nelson, a Minnesota Public Radio (MPR) újságírói kedden reggel pillantották meg a szemközti irodaházra felkapaszkodó mosómedvét. Ezt követően a Twitteren dokumentálták, ahogy a kis állat egész nap egyre feljebb és feljebb mászik.

Az épületnél jókora tömeg is összegyűlt, miután a képek megjelentek, a helyi média pedig egész nap közvetített a veszélyes mutatványról.

A mosómedve szerdán hajnalban érte el a tetőt, ahol macskaeledelt tettek ki számára egy csapdában. A BBC beszámolója szerint egy állatmentő szervezet viszi el és engedi később szabadon.

Tim Nelson a brit hírportálnak elmondta: szívfacsaró volt a látvány, ahogy a kis állat egyre feljebb és feljebb kapaszkodott a falon, közben az ablakpárkányokon meg-megpihenve. "Nem tudtuk elképzelni, hogyan fog ép bőrrel megmenekülni" - fűzte hozzá.

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0