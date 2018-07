Orlando Bloom a darab közepén ordította le az egyik nézőt

"Tedd el azt a kib**ott iPadet" - kiáltott rá előadását egy pillanatra megszakítva Bloom a közönség soraiban ülő nézőre egyes beszámolók szerint. Orlando Bloom éppen a Trafalgar Studios nevű, 380 ülőhelyes színházban játszott a Gyilkos Joe című darabban, amikor rászólt az iPad-es nőre. Más beszámolók szerint Bloom valóban kiszólt a közönségbe, de nem használt vulgáris kifejezést, megint más szem- és fültanú pedig azt mondja, hogy a színész még meg is ismételte a felszólítását - írja a Telegraph.

Ugyanakkor Bloom lehet, hogy jobban tenné, ha bocsánatot kérne az incidensért, mert fotó is bizonyítja, hogy a meglehetősen meleg színházteremben az illető néző csupán arra használta az iPadjét, hogy az USB-vel töltődő mini ventilátorát működtesse.

(hvg.hu)

Eye-witness account from today’s matinee of @KillerJoePlay: #OrlandoBloom made two unscripted interventions: “I need YOU to put iPad AWAY NOW!” Then again a few mins later: “PUT that fucking IPad away now and I will wait”. pic.twitter.com/WZ4ybgKexJ