Morgan Freemant is zaklatással vádolja több nő

Washington | Helytelen viselkedéssel vagy zaklatással vádolta meg legalább nyolc nő Morgan Freemant - adta hírül csütörtökön a CNN.

Az amerikai hírtelevízió a 80 éves Oscar-díjas színészről folytatott vizsgálódása során 16 embert kérdezett meg, akik közül néhányan állították, hogy Freeman helytelenül viselkedett filmforgatásokkor, filmek promóciói során és Revelations Entertainment nevű produkciós cégénél.

Morgan Freeman a CNN-hez eljuttatott közleményében bocsánatot kért mindenkitől, akit viselkedésével kényelmetlen helyzetbe hozott, vagy aki úgy érezte, hogy tiszteletlenül bánt vele.

"Aki ismer engem vagy dolgozott velem, tudja, hogy nem vagyok az, aki szándékosan megsért vagy tudatosan kényelmetlen helyzetbe hoz bárkit. Bocsánatot kérek azoktól, akiket kényelmetlen helyzetbe hoztam, vagy akikkel tiszteletlenül bántam, ez soha nem állt szándékomban"

- írta.

Morgan Freeman 50 éve tartó karrierje során több mint száz filmben játszott vagy dolgozott producerként, 2005-ben kapta meg a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Millió dolláros bébi című filmben nyújtott alakításáért.

A CNN-nek nyolc ember beszélt arról, hogy Freeman zaklatta vagy helytelenül viselkedett vele. A hírtelevízió szerint másik nyolc ember pedig tanúja volt a színész állítólagos helytelen viselkedésének.

A CNN szerint ugyanakkor más források azt mondták, Freeman mindig professzionálisan viselkedett mind a filmforgatásokkor, mind az irodájában.

Számos hollywoodi férfi színészt, filmkészítőt és ügynököt, továbbá amerikai politikust és üzletembert értek szexuális zaklatási vádak 2017 november óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai lapok feltárták Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyeit. A Weinstein-botrány elvezetett a zaklatási ügyeket feltáró Mee Too mozgalom megalakuláshoz is.