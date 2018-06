A férfi szelfizett egy nővel, akit elgázolt a vonat, ahelyett, hogy segített volna neki

Még május végén egy kanadai nőt elgázolt a vonat az észak-olaszországi Piacenzában. Egy fiatal férfi a peronon szelfizett a súlyosan megsérült nővel, aki akkor még a síneken feküdt, és a mentők ápolták.

Giorgio Lambri, egy helyszíni tudósító megörökítette az esetet, a kép pedig hatalmas felháborodást keltve bejárta az olasz sajtót és közösségi médiát.

Lambri később ezzel a szalagcímmel hozta le a cikket:

Italians shocked by man's selfie after train accident in Piacenza https://t.co/BpE2CVICYE