8 éven át próbálták elköltöztetni a 30 éves fiacskájukat – a bíróság lakoltatta ki

Camilluse | Az egyesült államokbeli kisvárosban nyolc évig győzködte a fiát Mark és Christina Rotondo, hogy költözzön végre el, Michael tegnap a bírósági végzés nyomán összeszedte a cókmókját.

Először szép szóval próbálták meggyőzni, hogy álljon a saját lábára, majd hivatalos felszólításokat postáztak neki, végül bírósághoz fordultak.

Michael igazságtalannak tartja a bíró döntését, a szüleit többé látni se akarja.

Egy hetet kapott

A bíróság elutasította a kérését, hogy fél évet adjanak neki az elköltözésre, egy hetes határidőt szabtak neki. Egyelőre nincs hova menni, Airbnb lakást keres vagy átmenetileg egy unokatestvéréhez költözik, amíg albérletet talál. Az összepakolt cuccait egy raktárban helyezte el.

Michael egyébként már apa

A 30 éves Michaelnak van egy fia, elsősorban az ő játékait pakolta össze a házban. Csomagolás közben összeveszett az apjával és a rendőrséget is kihívta, mert az nem akarta leengedni őt a ház pincéjébe egy Lego-készletért. Végül az apja ment le, és megkereste a Legót a sok kacat között.

El akarja adni a történetét

A harminc éves férfi azt mondta, egyelőre nem töri a fejét álláskeresésen, ha minden kötél szakad, eladja az autóját, közben megpróbálja valahogy pénzre váltani kiköltöztetési sztoriját. Azt mondta, a fiát is szeretné magához venni, de a bíróság már korábban elutasította ezt, az anyának ítélte a gyereket. További tervei is vannak: a szüleivel is pereskedni akar még néhány értékesnek vélt grafikáért, amelyeket nem engedtek neki elvinni a házból. (ú, ČTK)