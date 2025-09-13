Válás közös megegyezéssel?

Már elöljáróban hangsúlyoznunk kell, hogy a szlovák jogrend nem ismeri a „válóperi egyezség” intézményét. Családjogi törvényünk (Tt. 36/2005 sz. törvény) tehát nem teszi lehetővé, hogy a házastársak – akár közjegyző előtt – valamiféle írásos egyezséget kössenek, amellyel felbontják házasságukat. A házasság felbontásáról ugyanis kizárólag a bíróság dönthet, mégpedig bármelyik házastárs indítványára – ez egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan szabály, miszerint a „vétkes” fél nem kérheti a válást. A házastársak esetleges közös válóperi keresetét a törvény nem teszi lehetővé.

A családjogi törvény 23/1. §-a értelmében a bíróság akkor bonthatja fel a házasságot az egyik házastárs kérésére, ha a házastársak közötti kapcsolatok olyan súlyosan sérültek és tartósan megromlottak, hogy a házasság már nem tudja betölteni a célját, és a házastársaktól nem lehet elvárni a házassági együttélés helyreállítását. Nem létezik egyébként olyan abszolút válási ok, amely miatt a bíróság köteles lenne kimondani a válást. A válóperi eljárás folyamán a bíróságnak azt kell vizsgálnia, ill. megállapítania, hogy adott konkrét esetben a felek házasélete valóban helyrehozhatatlanul megromlott-e, és hogy a válás a gyermekek legjobb érdekét szolgálja-e.

Rendkívül megkönnyíti azonban a bíróság dolgát, ha a válóperes eljárás során a házastársak megegyeznek a váláshoz vezető okokban, bár a bíróságnak ilyen esetben is vizsgálnia kell, hogy a házas felek válásra irányuló egyező akaratnyilvánítása őszinte és végleges-e, és hogy a válási okok valósak-e. Továbbá az is fontos, hogy a felek ún. szülői egyezséget kössenek a közös gyermekek elhelyezésével és eltartásával kapcsolatban (beleértve a tartásdíjat is), megegyezzenek a szülők és gyermekek közötti kapcsolattartásról, vagyonuk kezeléséről. Az ilyen esetekre szokták mondani, hogy „közös megegyezéssel váltak el”, és az ilyen válás nagyon gyorsan, akár az első tárgyaláson is megtörténhet. Lényeges szempont az is, hogy a bíróság ilyen esetben csak nagyon röviden indokolja meg, sőt gyakran akár indokolás nélkül is kiadhatja a válóperi végzést, tehát a válóperrel kapcsolatos „szennyes” sincs igazán kiteregetve. Az sem mellékes, hogy az ilyen „megegyezéses válás” anyagilag sem annyira megterhelő, mint amikor a felek lényegtelen részletekben is ragaszkodnak a bizonyításhoz.

Házassági perekben a bíróság általában személyesen hallgatja meg a házastársakat. A médiából ugyanakkor gyakran értesülünk híres személyek válásairól, akiket a bíróságon csak az ügyvédjeik képviselnek, miközben a válóper többnyire gyorsan lezajlik. Az ilyen ügyekben a házastársak megegyeznek azokban az okokban, amelyek a váláshoz vezettek, és gyermekeik említett jogaival kapcsolatban is egyezséget kötnek.

