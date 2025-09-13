Melyik biztosító mivel kecsegtet?

• Egészségpénztárca – ez a benefitrendszer az egész család és a közeli hozzátartozók számára összesen évi 800 euró utólagos anyagi hozzájárulást tesz lehetővé egészségügyi ellátásra.

• 450 euróval hozzájárulnak a lézeres szemműtét árához.

• 100 eurót adnak szemüvegkeretre

• Évente két alkalommal 40 eurót biztosítanak dentálhigiénés kezelésre, minden 10 év alatti gyermek esetében fedezik a helyi érzéstelenítés költségét a fogászati beavatkozások során, 450 euróval hozzájárulnak a gyerekek fogszabályzójának az árához.

• Széles körű kedvezményeket kínálnak patikákban (pl. Dr. Max), prevenciós programokban.