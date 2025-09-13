Hasznos tanács

Melyik biztosító mivel kecsegtet?

Az egészségügyi minisztérium szerint azért kell módosítani a várólistákat, mert az előző rendszer rosszul volt előkészítve, a Szlovákia mozgalom képviselői azonban állítják, a Fico-kormány az egészségbiztosítók kezére játszik, mindezt a betegek kárára
Még szűk három hét maradt a biztosítóváltásra – mutatjuk az egyes társaságok közötti különbségeket.

VšZP

• Egészségpénztárca – ez a benefitrendszer az egész család és a közeli hozzátartozók számára összesen évi 800 euró utólagos anyagi hozzájárulást tesz lehetővé egészségügyi ellátásra.

• 450 euróval hozzájárulnak a lézeres szemműtét árához.

• 100 eurót adnak szemüvegkeretre

• Évente két alkalommal 40 eurót biztosítanak dentálhigiénés kezelésre, minden 10 év alatti gyermek esetében fedezik a helyi érzéstelenítés költségét a fogászati beavatkozások során, 450 euróval hozzájárulnak a gyerekek fogszabályzójának az árához.

• Széles körű kedvezményeket kínálnak patikákban (pl. Dr. Max), prevenciós programokban.

Dôvera

• Évente ötször 30 eurós támogatást nyújtanak fogászati kezelésre gyerekeknek, a felnőttek kétszer 30 eurós hozzájárulást adnak dentálhigiénés kezelésre.

• Az ügyfeleknek 300 euró értékig visszaadhatják azt az összeget, amelyet a patikákban a gyógyszerek és egyéb készítmények árához hozzáfizettek.

• A gyerekeknek évente hozzájárulnak 100 euróval a szemüveg árához.

• A Dôvera alkalmazásán keresztül telefonon perceken belül elérhető a háziorvos, és 48 órán belül időpont egyeztethető szakorvossal.

• Ingyenes online bőrorvosi kivizsgálást biztosítanak.

• Évente egyszer ingyen oda-vissza szállítást biztosítanak a Boryi Kórházba műtét céljából.

Union

• A felnőttek kétszer 30 eurót igénylehetnek dentálhigiénés kezelésre, a gyerekek évente ötször 30 eurót kaphatnak fogászati kezelésre.

• 150 euróval hozzájárulnak a szemészeti viszgálatok és a szemüveg árához.

• Teljes mértékben visszatérítik a gyermekeknek előírt, vényköteles gyógyszerek és diétás élelmiszerek árát.

• 1200 euró hozzájárulást nyújtanak művi megtermékenyítésre, és egyedüli biztosítóként téríti a szülészasszisztensi szolgáltatást.

• Akár 3000 euróig terjedő hozzájárulást adhatnak az ízületi műtétek árához.

(Forrás: VšZP, Dôvera, Union)

