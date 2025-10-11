Legális házi pálinkafőzés

Szlovákiában a házi pálinkafőzés szigorúan szabályozott tevékenység, és engedély nélkül illegális. A pálinka előállítását és forgalmazását a 2002. évi 467/2002-es törvény szabályozza, amely a szeszgyártás és -forgalmazás feltételeit határozza meg.

Törvényi feltételek

Pálinkafőzéssel csak olyan személy foglalkozhat, aki legalább 21 éves, büntetlen előéletű, s nem folyik ellene semmilyen büntetőeljárás. Évente legfeljebb 25 liter, maximum 86%-os pálinka készíthető, s a főzési helyszín kizárólag a saját állandó lakhely lehet. A főzéshez 100 literes vagy annál kisebb kapacitású, engedéllyel rendelkező desztillálókészülék vehető igénybe. Alapanyagként csak a saját kertben termelt gyümölcsöt lehet használni. Az előállított alkohol nem kerülhet piaci forgalomba. Továbbá, eleget kell tenni két bejelentési kötelezettségnek: a desztillálókészülék vásárlását követően 15 napon belül be kell jelenteni a földművelésügyi minisztériumnál, illetve az adóhivatalnál. Az utóbbi engedélyezi a készülék használatát, és biztosítja annak biztonságos működését. Ezt a lépést nem érdemes kihagyni, mert a szükséges engedélyek beszerzése nélkül a pálinkafőzés illegális, és súlyos jogi következményekkel járhat: több ezer eurós pénzbírságot, a készülék elkobzását, a pálinkafőzéstől való eltiltást vagy akár börtönbüntetést is vonhat maga után.

A kérvény benyújtása

Az adóhatósághoz benyújtott kérvénynek tartalmaznia kell a kérelmező teljes nevét, állandó lakhelyét, a desztilláló berendezés típusát és gyártási számát, valamint a pontos címet, ahol a készülék található. A kérvényhez kötelezően mellékelni kell a földművelésügyii tárca igazolását arról, hogy a készüléket már nyilvántartásba vették. Nyilvántartásba kizárólag megfelelő jogosítvánnyal, azaz licenccel rendelkező készüléket vehetnek. Ezt a licencet és a berendezés műszaki dokumentációját is csatolni kell a kérvényhez, illetve mellékelni kell egy ábrát, melyen a licencet kiadó szerv megjelöli, az adóhivatal munkatársa majd hova helyezze el a plombát, hogy megakadályozza a készülék engedély nélküli használatát. Végül szükség van egy becsületbeli nyilatkozatra is arról, hogy a kérvényező megfelel az összes törvényes feltételnek.

A desztillációs készülék beindítását követően legkésőbb 3 napon belül adóbevallást kell készíteni az otthon főzött pálinka után. A pálinkafőző berendezést ugyebár leplombázzák, és ha valaki pálinkát akar főzni, ezt írásban be kell jelentenie a vámhatóságnak, az leveszi az ólomzárat, később pedig ismét lezárja a berendezést. Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell a pálinkafőzés pontos helyét, dátumát és időpontját, miközben az nem eshet munkaszüneti napra. Fel kell tüntetni az alapanyagul használt gyümölcs vagy méz pontos fajtáját és mennyiségét, valamint az előállítandó pálinka feltételezett mennyiségét is. A pálinkafőzde üzemeltetője köteles pontos nyilvántartást vezetni mindenről.

Az adóbevallással együtt természetesen az adót is kell fizetni. Az alkoholos italok utáni fogyasztási adó összege 1080 euró hektoliterenként. Szeszes italok esetében – ide tartozik a pálinka is – emelt, 138%-os adókulcsot vezettek be, vagyis hektoliterenként 1490,40 eurót kell fizetni. Egyéni gyümölcspálinka-főzésnél, illetve kis mennyiségek esetében kedvezményes, 50%-os adókulcs alkalmazható, ilyenkor az adó 745,2 euró hektoliterenként. Fontos megkötés azonban, hogy csak 43 liter pálinka állítható elő.

Legális alternatíva

Akinek nincs kedve engedélyeket intézni, ám valamilyen gyümölcsből mégis szeretne otthon alkoholt készíteni, az előállíthat házi bort vagy cidert, erjesztésük engedélyezett, és hasonló élményt adhat. Sőt, likőrt is csinálhatunk – ehhez vodkára vagy más semleges alkoholra, gyümölcsre és cukorra van szükség.

Ezenkívül van lehetőség bérlepárlásra is. Szlovákiában is működnek bérlepárló üzemek („pálenica”), ahol a saját gyümölcs legálisan lepárolható szakemberek felügyelete mellett, miközben elkerülhetőek a jogi problémák.

A bérfőzést engedéllyel rendelkező pálinkafőzdék végzik, amelyeket az adóhivatal és az illetékes földművelési tárca engedélyez. A főzdéknek szigorú nyilvántartást kell vezetniük a leadott gyümölcsről és a kész alkohol mennyiségéről.

Fontos tudatosítani, hogy a pálinkát ebben az esetben is csak saját termésből lehet főzetni. Miután begyűjtöttük a gyümölcsöt, azt megtisztítva, cefrézve kell vinni a főzdébe. Ahol vállalják a cefrézés előkészítését is, ott a gyümölcsből először cefrét készítenek, majd kifőzik belőle az alkoholt. Az egész folyamatot szakemberek végzik, így garantálják a jó minőséget és a biztonságot.

A bérfőzdék kötelesek a lefőzött alkohol után adót fizetni az államnak. Emiatt a bérfőzésnek természetesen megvan a maga ára: egyrészt ki kell fizetni a szolgáltatást, másrészt fizetni kell az állami adót. Az ár általában literenként van meghatározva (például 50%-os pálinka 5–8 euróba kerülhet literenként, de ez régiótól függően változhat).

Mennyiségi korlátot is szabtak: magánszemély évente maximum 43 liter 50%-os alkoholt (tehát kb. 86 liter 25%-os pálinkát) főzethet bérfőzdében.

Esetenként a bérfőzés előnyösebb lehet a saját készítésű pálinkánál, hiszen teljesen legális, nem kell saját desztillálóberendezést venni, nem kell engedélyt intézni, csak a gyümölcsöt kell odavinni. Ráadásul biztonságos, mert hozzáértők végzik a főzést, sőt így jobb minőségű ital készülhet, mert a főzdék tapasztalt mesterei optimalizálják az ízt és az alkoholfokot.