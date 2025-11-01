Kinél maradhat a gyermek válás után?

A bíróság csak a szülők megegyezése hiányában dönt a gyermek elhelyezéséről, amikor is mindig a gyermek legjobb érdekét kell szem előtt tartania, ezért a gyermek életét érintő lehető legtöbb körülmény bizonyítása és mérlegelése alapján kell döntenie, és gondosan vizsgálnia kell, hogy a szülőket az egyéniségük, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alkalmassá teszik-e a gyermek további nevelésére. Figyelembe kell vennie a szülők gyermekhez való ragaszkodásának őszinteségét (előfordul, hogy csak a gyermektartás miatt kéri a szülő a gyermeket) és nevelési képességeiket, a gyermek szülőkhöz való kötődését, lakáshelyzetét, az iskoláztatási lehetőségeket és még sok más részletet.

Olvasónkra reagálva meg kell jegyeznünk, hogy a bíróságoknak is fejtörést okoz, ha egymást szerető testvéreknek is el kell szakadniuk egymástól, és mivel a testvéreket csak indokolt esetben lehet külön elhelyezni, arra szoktak törekedni, hogy válás után a gyermekek együtt maradjanak. Az ilyen döntések gyakran bírósági szakértők, gyermekpszichológusok bevonásával születnek, akik a gyermekek nemét, korát, lakhelyét, véleményét és más fontos körülményt vizsgálva foglalnak állást, és javasolják a bíróságnak a gyermekek elhelyezését.

A Tt. 36/2005 sz. családjogi törvény 24/2. §-a szerint az elvált szülők a gyermek váltott elhelyezésében is megegyezhetnek (amely lényege, hogy pl. az egyik héten az egyik, a másik héten a másik szülőnél van a gyermek). Olvasónk esetében így érhető el, hogy fiai is együtt maradjanak, és a kapcsolatuk is megmaradjon mindkét szülővel. Az ilyen megoldásnak ma már sok támogatója van, de akadnak ellenzői is, a megosztottság pedig érződik a bírósági gyakorlaton is. A támogatók hangsúlyozzák, hogy a váltott elhelyezés fenntartja a gyermek kapcsolatát mindkét szülővel, és megelőzi a szülői elidegenítés kialakulását, míg az ellenzők szerint a gyermeknek a környezet állandósága nyújt biztonságérzetet.

Azt, hogy mi a gyermek legjobb érdeke, nyilván a szülők tudhatják a legjobban, ezért, hogy a gyermeket a lehető legkevésbé viselje meg a válás, a szakemberek szerint érdemes kipróbálni egy utat, aztán szükség esetén váltani, és ebben a gyermek akaratát is szem előtt kell tartani.