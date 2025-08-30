Így számítják ki a nyugdíjból levont összeget

A havi járadékból levonják a mindenkori létminimumnak megfelelő alapösszeget, s a maradékot eurócentekre lefelé kerekítik úgy, hogy az eredmény 3-mal osztható legyen. Ezt a tételt 3 részre osztják. Az első harmad az összes tartozás törlesztésére, a második az elsőbbséget élvező adósság rendezésére szolgál, a harmadik harmadot pedig hozzáadják ahhoz a minimális összeghez, melyet a nyugdíjasnál kell hagyni. A végrehajtói határozat teljesítésére az első és a második harmadot használják. Ha nem elsőbbséget élvező adósságról van szó, akkor a nyugdíjból csak az első harmadnak megfelelő összeget tiltanak le. Ha elsőbbséget élvező tartozásról van szó, a letiltás az első két harmadnak felel meg.

Példák:

1. József 420,60 euró öregségi nyugdíjat kap havonta. A minimális alap összeg (198,09 euró) levonása után a maradékot, azaz 222,51 eurót, 3 harmadra osztják. Nem elsőbbséget élvező adósságtörlesztés esetén a letiltás összege 74,17 euró lenne havonta, és József számlájára 346,43 eurót utalnának át. Csakhogy Józsefnek elsőbbséget élvező tartozása van (nem fizette a tartásdíjat), ezért a járandóságából havonta 148,34 eurót vonnak le, neki havonta mindössze 272,26 euró marad.

2. István 611,40 euró rokkantsági nyugdíjra jogosult. Eltartja feleségét, így a végrehajtó 596,67 euró alapösszeghez nem nyúlhat. Az alapösszeg levonása után a maradékot lefelé eurócentekre kerekítik hárommal osztható számra: 14,73 euróra. Mivel nem elsőbbséget élvező tartozása van, a levonás összege havi 4,91 euró lesz. Vagyis Istvánnak havonta 585,19 eurót folyósítanak.

3. Tibor 277,84 euró öregségi nyugdíjra jogosult, amiből egy kiskorú gyermek tartásdíjához kapcsolódó követelést kell törlesztenie. A havi 119,32 euró levonása után a fennmaradó 158,52 euró három részre oszlik. Mivel a levonások elsőbbséget élvező követelés törlesztésére vonatkoznak, a levonás összege havi 105,68 euró lesz. Tibor havonta 172,16 eurót kap kézhez.

(Forrás: Szociális Biztosító)