Amikor „majd visszaadják” a kölcsönt

Az első kérdést rögtön meg is válaszolhatjuk azzal, hogy az olvasónk által felvázolt kölcsön esetében nem volt okvetlenül szükség írásos szerződésre. A Tt. 40/1964 sz. Polgári törvénykönyv (Ptk.) 46/1. §-a szerint ugyanis csakis azokat a szerződéseket kötelező írásban rögzíteni, amelyek ingatlan átruházásáról szólnak, vagy amelyek esetében az írásos formát a törvény vagy a szerződő felek megállapodása kifejezetten megköveteli. Az említett kölcsönszerződés tárgya nem ingatlan átruházása volt, ezért csak akkor kellett volna írásba foglalni, ha a Ptk. a kölcsönszerződéseket szabályozó szakaszai (657. és 658. §-ok) ezt követelményként szabnák meg. Ám ilyen követelményt ezek a rendelkezések nem tartalmaznak, ezért a leírtak alapján megállapítható, hogy olvasónk (mint hitelező) és unokatestvére (mint adós) a szóbeli megegyezéssel és a pénz átadásával érvényes kölcsönszerződést kötöttek, ezért a hitelező visszakövetelheti az adóstól a kölcsönt.

Ami a határidővel kapcsolatos kérdést illeti, a Ptk. 657/1. §-a szerint a kölcsönszerződés egyik alapvető tartalmi követelménye, hogy a felek megállapodjanak egy bizonyos időben, amely letelte után a kölcsönt vissza kell adni. Első ránézésre ebből úgy tűnhet, hogy a kölcsön visszaadására mindig egy konkrét időpontot kell meghatározni, ez azonban egy tévhit. A joggyakorlat szerint ugyanis a visszaadás időkerete akár utólag is meghatározható, sőt azt akár az adósra is rá lehet bízni.

Mivel olvasónk és adósa úgy egyeztek meg, hogy a kölcsön visszafizetésére „majd visszatérnek” a tavalyi év letelte után, a jog-gyakorlat alapján még ez az általános megállapodás is elég ahhoz, hogy olvasónk 2025. január 1-től – az általános elévülési időszakon belül, tehát 3 évig – visszakövetelhesse a pénzét, hiszen a kölcsönt csak a tavalyi év során nem követelhette vissza. A visszafizetési követelést pedig az sem nehezítheti, hogy a kölcsön visszafizetésére nem egy konkrét napot határoztak meg, hiszen a Ptk. 563. §-a értelmében, ha a felek nem egyeztek meg a teljesítés konkrét időpontjában, a kötelezett fél az azutáni első napon köteles teljesíteni a kötelezettségét, miután őt erre a jogosult felszólította.

Olvasónk tehát adott esetben már felszólíthatja az adósát, hogy az fizesse vissza a kölcsönt, ezt pedig írásban a legcélszerűbb megtennie, mivel úgy az írásos felszólítás kézbesítése utáni első nap tekinthető majd a konkrét visszafizetési határidőnek. Ha pedig az unokatestvére a felszólítás hatására sem teljesít, olvasónk akár a bíróságon is visszakövetelheti a pénzét.

