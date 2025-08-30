A végrehajtó a nyártól több pénzt hagy a nyugdíjasoknál

A szeniorok nagy része szegénységi kockázatnak van kitéve, ezért a nyugdíj előtt álló személyeknek különösen oda kellene figyelniük a kiadásaikra, hogy ne kerüljenek olyan kedvezőtlen pénzügyi helyzetbe, amikor egyetlen jövedelmük – az öregségi nyugdíj – végrehajtási levonásokkal csökken. Ha a nyugdíjas már bajba került, és nem tudja elkerülni a végrehajtást, akkor sem veszíti el az összes pénzét.

Mennyit vonhatnak le?

A hatályos vonatkozó törvény szerint a havi nyugdíjlevonás nagysága függ a létminimum időszerű összegétől, az adós nyugdíjától, az általa eltartott személyek számától és attól, hogy elsőbbséget élvező tartozásról, esetleg kihágásért kiszabott bírságról van-e szó. A nyugdíjas teljes járandóságát nem lehet letiltani, a végrehajtási levonások után legalább a létminimumot meg kell hagyni számára, melyből biztosítani tudja a legfontosabb életfeltételeket. Ezt mindig július elején módosítják. A létminimum idén nyártól egy felnőtt személy esetében 273,99-ről 284,13 euróra nőtt. A közösen elbírált személynél a létminimum összege 191,14-ről 198,22 euróra, eltartott, kiskorú gyermek számára pedig 125,11-ről 129,74 euróra emelkedett.

A tartozás típusa

A tartozás típusától függően a létminimumnál több pénz is maradhat egy-egy nyugdíjas zsebében. Az adósságokat aszerint osztályozzák, hogy elsőbbséget élvezőről van-e szó, vagy sem. Elsőbbséget élvező adósság esetén a szeniornál csak a létminimumnak megfelelő összeg – 284,13 euró marad. Ha a nyugdíjassal egy háztartásban él egy másik személy, akit eltart, azért további 142,10 eurót (a létminimum 50%-a) számítanak, vagyis a végrehajtó legkevesebb 426,20 euróhoz nem nyúlhat.

Kivételt képez a tartásdíj: ha a levonás kiskorú gyermekre jóváhagyott tartásdíj fizetése céljából történik, akkor a végrehajtó csak a létminimum 60%-ának megfelelő összeg 70%-ához, azaz 119,32 euróhoz nem nyúlhat, és ha a szeniorral egy háztarásban él még egy vagy több eltartott személy, azokra fejenként további 99,44 eurót számítanak, vagyis a nyugdíjas minimum 218,76 eurót megtarthat. Ez kevesebb a létminimumnál, de a tartásdíj törlesztése fontosabb.

Ha nem elsőbbséget élvező adósságról van szó, akkor a végrehajtó a létminimum 140%-ának megfelelő tételhez nem nyúlhat, ami 397,78 euró havonta. Minden további eltartott személyre a szeniornál kell hagyni ezen összeg felének megfelelő tételt is, vagyis fejenként 198,89 eurót.

Túl alacsony nyugdíj

Ha valakinek a havi járandósága ennél, illetve nem prioritásként kezelt adósság esetében a létminimumnál kevesebb, a végrehajtást ideiglenesen leállítják. Ilyen esetben a további végrehajtás lehetőségét felül kell bírálni, vagy a törlesztési részleteket át kell értékelni. Az adósságtörlesztés ideiglenes leállítása nem azt jelenti, hogy megszűnt a tartozás. A jövőben, ha a nyugdíjas bevétele lehetővé teszi, majd ismét törlesztenie kell.

Arról, hogy a levonás után a Szociális Biztosító pontosan milyen összeget folyósít, az érintetteket írásban tájékoztatják. Van, aki már kapott levelet, ám van, akit még nem értesítettek, ugyanis időbe telik az átszámolás.

Törlesztés idősotthonból

Ha valaki idősotthonban él, és a járandóságából fizeti az ottani ellátás és szolgáltatások költségeit, a végrehajtó nem nyúlhat az erre szükséges összeghez, és némi zsebpénzt is a szeniornál kell hagyni, ami legalább a létminimum 25%-ának megfelelő összeg (71,03 euró). Ha az intézményben nem biztosított az étkezés, akkor a nyugdíjasnál kell maradnia legkevesebb 213,09 eurónak (a létminimum 75%-a).

Fontos a megelőzés

A végrehajtással kapcsolatos problémákat jobb megelőzni. „Aki vissza akarja fizetni adósságait, de pénzügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé, minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot hitelezőjével, és kérjen törlesztési halasztást, esetleg az adósság összegének csökkentését” – tanácsolja Iveta Hudáková, a financnykompas.sk portál szakembere. Ennél még jobb lenne, ha a szeniorok már nem vennének fel kölcsönt. „A nyugdíjasoknak nem szabadna kölcsönt intézniük, főleg karácsony előtt, mert gyakran előfordul, hogy nem tudják visszafizetni” – figyelmeztet a szakértő. Ha elkerülhetetlen a kölcsön, akkor csakis megbízható pénzintézetet kell választani, s tanácsos pénzügyi szakemberhez fordulni, hogy ne essenek csalók áldozatául.