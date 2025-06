A diákmunkáról (azaz a brigádról)

E heti válaszunk legelején a felvetett téma alapfogalmát tisztáznánk. A brigád, illetve brigádmunka kifejezések hallatán ugyan mindannyian pontosan tudjuk, hogy olvasónk mire gondolt, viszont ezek a szavak magyarul csak a „konyhanyelvben” használatosak. A helyes jogi kifejezés ez esetben ugyanis a diákmunka, ezért a továbbiakban mi is ezt a szót használjuk.

A diákmunka alapvető feltételeiről a Tt. 311/2001 sz. A munka törvénykönyve (Mtk.) rendelkezik, amely szerint a diákmunka nem számít munkaviszonynak, mivel nem munkaszerződés alapján jön létre. Jellegét tekintve a diákmunka az ún. munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatás kategóriájába tartozik, jogalapja pedig az ún. diákmunka-megegyezés.

Egy munkáltató csakis olyan természetes személlyel köthet diákmunka-megegyezést, aki a munkavégzés idején egy középiskola vagy egy főiskola/egyetem nappali tagozatának diákja és nem töltötte be a 26. életévét. Olvasónknak először is tehát ezeknek a feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy egyáltalán végezhessen diákmunkát (feltételezzük viszont, hogy az egyetemi diák státusza mellett az életkori feltételnek is megfelel).

Fontos továbbá, hogy a diákmunkáról szóló megegyezésnek írásosnak kell lennie (ellenkező esetben a megegyezés érvénytelen), és tartalmaznia kell a megegyezett munkafajtát, az elvégzett munkáért járó jutalmazást, a munkaidő hosszát és a megegyezés időtartamát. Az efféle jogviszony csakis határozott időre, mégpedig legfeljebb 12 hónapra hozható létre, a diák pedig (a jogviszony egész időtartamát figyelembe véve) átlagosan legfeljebb heti 20 munkaórát dolgozhat. Az elvégzett havi diákmunkáért járó jutalmat a munkáltató legkésőbb a rákövetkező hónap utolsó napjáig köteles kifizetni. A diákmunka megszüntetése szempontjából pedig olvasónknak arra kell odafigyelnie, hogy a munkáltatóval meg lehet állapodni a jogviszony megszüntetésének módjairól is, ha azonban ez nem történik meg, az Mtk. értelmében a diákmunka-megegyezést csakis kétoldalú megegyezéssel lehet megszüntetni, vagy pedig bármelyik fél akár ok nélküli felmondásával, amely esetben a felmondási idő a felmondás kézbesítésétől számított 15 nap.

Végezetül tisztáznánk, hogy olvasónk jelenleg is diáknak számít, még ha elsőfokú tanulmányait már be is fejezte, de a második fokozatot még nem kezdte el. Az Mtk. 227/1. §-a alapján ugyanis az elsőfokú egyetemi (bakalári) tanulmányait befejező diák a befejezés évének október 31-éig még diáknak számít. Ezáltal tehát olvasónk a nyáron is vállalhat diákmunkát, sőt, akár ősszel, a magiszteri tanulmányok megkezdése után is folytathatja azt, a tanulmányai folytatását viszont igazolnia kell majd a munkáltatója felé, amely igazolást az iskola adhat ki neki.