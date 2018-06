Harc a Béke mozi felújítása körül

Érsekújvár | Panaszlevelek érkeztek a városházára a Béke mozi külső burkolatának felújításán dolgozó cégektől. A galántai Ava-Stav cég arról tájékoztatta a város vezetését és a testület tagjait, hogy a 128 260 eurós késedelmi kamatot túl magasnak tartja, és a bírósághoz fordult jogorvoslatért.

A Béke mozi felújítása kapcsán felmerült problémákkal e heti rendkívüli ülésen foglalkozott a testület. A képviselők felkérték Štefan Rovňaník főellenőrt, derítse ki, miért késett a kivitelező a felújítási munkálatokkal. Elsőként a watson.sk internetes hírportál foglakozott a témával, itt jelentek meg a panaszosok levelei. Az Ava-Stav cég nyílt levelében az áll, hogy az eredetileg 584 463 euróra tervezett beruházásra versenypályázatot hirdetett Érsekújvár önkormányzata, és cégük 412 800 euróért (hozzáadott értékadó nélkül 356 278 euró) vállalta a munkálatokat, amivel a város mintegy 171 ezer eurót takarított meg. A cég vállalta, hogy 84 nap alatt elvégzi a rekonstrukciót, ám már a tervdokumentációban számos hiányosságot találtak. A kivitelező 2017 augusztusában vette át az építkezést, így munkálatok nagy része őszre és télre tolódott át. A rendezvények, filmvetítések idején a munkásoknak abba kellett hagyniuk a munkát. A levélben továbbá az olvasható, hogy a 128 260 eurós késedelmi büntetés miatt az Ava-Stav vezetése áprilisban két alkalommal is találkozott a város vezetésével, és a tárgyalások eredményeképpen úgy volt, hogy 19 595 euróra csökkentik a bírságot. Később azonban mégis az eredeti összeget szabta ki a város. A másik két panaszlevelet a komáromi Door JH társaság és a dunaszerdahelyi Aspect Line cég címezte a városnak és a testületnek, mert az Ava-Stav a bedolgozó cégeket is értesítette a késedelmi kamatról. Gabriel Závodský, a városi hivatal jogi osztályának vezetője az önkormányzat közösségi oldalán reagált az ügyre. Závodský válaszából kiderült, hogy a Béke mozi felújítását vállaló cég a tervezettnél 72 nappal később fejezte be a munkálatokat.

A várossal kötött szerződésben az áll, hogy a vállalkozónak a terhére felróható késedelemnél minden napért a munkálatok összértékének 0,5 százalékát számolják fel büntetésként. Ez azt jelenti, hogy a cég a 356 278 eurós beruházás után – hozzáadott értékadó nélkül –, egy napért 1781 eurót, vagyis 72 napért 128 260 euró büntetést fizet.