A vendégmunkások után jönnek az ukrán cégek is

Pozsony | Szlovákia már nem csupán az ukrán vendégmunkások körében egyre vonzóbb célország. Tömegesen telepednek át hozzánk az ukrán cégek is, kihasználva az uniós tagságunk nyújtotta előnyöket.

Hogy egyre több ukrán vállalkozó költözteti át cégét Szlovákiába, azt keleti szomszédunk pozsonyi nagykövetsége is megerősítette. „Elsősorban az építőipari cégeket vonzzák a Szlovákia kínálta előnyök, de az üdítőket és szeszes italokat gyártók közül is sokan telepednek át, kihasználva azt, hogy Szlovákia uniós tagország, aminek köszönhetően jóval egysze-rűbben forgalmazhatják termékeiket az Európai Unió országaiban” – nyilatkozta Jurij Muska, Ukrajna pozsonyi nagykövete.

Az ukrán cégek megjelenésével párhuzamosan folytatódik azonban az ukrán vendégmunkások beáramlása is. „Jelenleg hivatalos engedéllyel több mint 10 ezer ukrán állampolgár dolgozik Szlovákiában. Közülük nagyjából 3 ezernek van állandó letelepedési engedélye” – mondta Muska, hozzátéve, hogy az elkövetkező időszakban az ukrán vendégmunkások számát tekintve további dinamikus növekedésre számíthatunk. A nagykövetség adatai szerint a legtöbben az építőiparban, az egészségügyben és a közlekedésben dolgoznak. A többségük igyekszik az ukrán határhoz közeli régióban, elsősorban Eperjes és Kassa megyében munkát találni. Muska is elismeri azonban, hogy ezek csak a hivatalos adatok, és több százra tehető azon ukrán állampolgárok száma, akik feketén dolgoznak Szlovákiában. „Sokan lengyel vízummal jönnek át dolgozni, a tisztességtelen munkaközvetítők ugyanis elhitetik velük, hogy ez Szlovákiára is érvényes” – mondta Muska, hozzátéve, hogy a Szlovákiában munkát vállaló ukránok 90 százaléka azonban érvényes engedéllyel dolgozik nálunk.

A munkaerő elvándorlása Ukrajna számára hatalmas probléma. A jobb kereset reményében Muska szerint évente nagyjából egymillió ember hagyja el Ukrajnát, és ha ez a trend folytatódik, az ország pár éven belül hatalmas problémákkal nézhet szembe. A legtöbb ukrán vendégmunkás Lengyelországot és Csehországot választja, sokan dolgoznak azonban Magyarországon, Olaszországban és Spanyolországban is. (mi, TASR)