Történelmi mélypontjához közelít a forint árfolyama

Több mint három éve nem volt ilyen gyenge a forint: a napi kereskedésben egy euróért tegnap már majdnem 322 forintot adtak. Ez nincs messze a mindenkori mélyponttól, 2015 januárjától, amikor rövid időre 327 forintra gyengült a magyar fizetőeszköz.

Rég volt olyan gyenge a forint árfolyama, mint most, egy eurót tegnap átlagosan 321 forintért lehetett venni, de 322 forint közelében is járt az árfolyam. Utoljára 2015 januárjában volt ilyen gyenge a forint, amikor a svájci frank árfolyamának elengedése után 327 forintba került egy euró.

Hogy mire számíthatunk az elkövetkező időszakban, arról az elemzők véleménye is megoszlik. A Raiffeisen Bank elemzői a Portfolio.hu-nak azt nyilatkozták, hogy a következő napokban könnyen 325–327 forintra eshet az árfolyam, az pedig nem valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Bank valahogy közbelépne. „A kormánynak nincs árfolyamcélja, ezért nem is aggódik a forint utóbbi időszakban mutatott gyengülése miatt” – mondta a napokban Varga Mihály pénzügyminiszter, aki szerint „egyelőre aggodalomra nincs ok”, azon a sávon belül van az árfolyam, amit alapvetően piaci alapúnak és egyensúlyinak tekintenek. Az Erste Bank elemzője, Miró József úgy gondolja, hogy a 322-es árfolyamról visszaerősödhet a forint.

Látványosabb erősödésre azonban továbbra sem kell számítanunk, az elkövetkező időszakban Szlovákiából így még mindig megéri átjárni Magyarországra vásárolni. Az elmúlt időszakban persze ott is nőttek az árak, az elemzők szerint utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás Magyarországon, mint most. Az egy évvel korábbihoz képest az élelmiszerek például csaknem 4 százalékkal kerülnek többe, ezen belül a tojás 14, a vaj 13, a tejtermékek 7,5, a liszt 6 százalékkal drágult. A cukor ugyanakkor csaknem az ötödével olcsóbb. A fő kategóriák közül a legnagyobb mértékben, átlagosan 5 százalékkal a szeszes italok, dohányáruk ára nőtt, a ruházkodási cikkekért pedig nagyjából 1 százalékkal fizetünk többet. Időközben azonban Szlovákiában is megugrottak az árak, a magyarországi bevásárlás sokak számára így még mindig vonzó lehet.

Az árfolyamgyengülésen nyerhetnek a benzinüzemű autók tulajdonosai is. Magyarországon a Mol épp mától csökkenti további 2 forinttal a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolajé 402 forintra mérséklődik. A benzin.sk portál adatai szerint Szlovákiában az elmúlt egy hétben átlagosan 1,40 euróért juthattunk hozzá a 95-ös benzin és 1,28 euróért a gázolaj literjéhez. A legtöbb magyarországi valutaváltó tegnap 319 forintot adott egy euróért. Akik ilyen áron váltanak, azok a benzin literjéhez a magyar töltőállomásokon átlagosan 1,23, a gázolajhoz 1,26 euróért jutnak hozzá. Míg Szlovákiában egy ötvenliteres benzintank feltöltése így átlagosan 70 euróba kerül, Magyarországon 61,50-be. Persze, nem árt az óvatosság, hiszen az egyes töltőállomások árai között Magyarországon is akár 50 forintos különbségek lehetnek. (SITA, MTI, mi)