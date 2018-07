A tervezettnél is jóval több adót fizetünk az államnak

Pozsony | A gazdaság felpörgését, a gombamód szaporodó beruházásokat, a látványosan növekvő foglalkoztatottságot az államkassza is megérzi.

A legfrissebb előrejelzések szerint az adóbevételek jóval nagyobbak lesznek, mint amivel a kormány eredetileg számolt.

A pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) a februári prognózis után most újra felmérte, milyen adóbevételekre számíthat az állam. Az utolsó felmérés óta alig négy hónap telt el, az IFP elemzői ennek ellenére látványos javulásról adhattak számot. „Csak az idei évre 252 millió euróval nagyobb adóbevételre számítunk, mint azt még februárban feltételeztük. A négy hónappal ezelőtti előrejelzéshez képest ugyanennyivel több adóbevétel várható jövőre is, 2020-ra pedig már 300, 2021-re pedig 400 millió euróval nagyobb bevételre számíthatunk” – mondta Peter Harvan, az IFP elemzője, az aktuális prognózis társszerzője.

A bevételek látványos növekedése több okra vezethető vissza, legfőképp azonban a gazdaság látványos felpörgésének köszönhető. „Az elmúlt időszakban látványosan nőtt a foglalkoztatottság, ami egyrészt az alkalmazottak után fizetett adók és járulékok növekedését hozta magával. Ezzel párhuzamosan a lakosságnak is nőttek a bevételei, ami a kiskereskedelmi forgalom bővülésén keresztül szintén növeli az adóbevételeket” – tette hozzá Dušan Paur, a prognózis másik társszerzője.

Csak a gazdasági mutatók javulásának köszönhetően idén 91, 2021-re azonban már 277 millió euróval nagyobb adóbevételre számíthat a kormány, mint azt még februárban feltételezték.

Az adóbevételek növekedéséhez – az elmúlt időszakban elfogadott adótörvényeken keresztül – azonban hozzájárult a kormány is. Csak a biztosítási adó bevezetése az elkövetkező években évente 54 és 58 millió eurós pluszbevételt jelenthet az államkasszának. Ha az összes új jogszabályt és törvénymódosítást figyelembe vesszük, ezeknek köszönhetően idén 49, jövőre 98, 2020-ban 100, 2021-ben pedig már 159 milliós többletbevételre számíthatunk a februári előrejelzéshez képest. (mi)