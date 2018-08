Szlovákia helyett Magyarországot választotta a BMW

Debrecen | Enicke helyett Debrecen. Az autógyártókért folytatott régiós versenyből ezúttal Magyarország került ki győztesen. Korábban ugyan Kelet-Szlovákia is esélyesként szerepelt, a német BMW autógyártó azonban úgy döntött, hogy Debrecenben építi fel legújabb, több mint ezer embernek munkát adó üzemét.

Az Audi és a Mercedes után a harmadik nagy német autógyár is megjelenik Magyarországon. „Egymilliárd eurót is meghaladó beruházással épít gyárat a BMW Debrecenben, az üzemben több mint ezer ember dolgozik majd, és évente 150 ezer belső égésű, hibrid vagy villanymotorral felszerelt jármű gyártását tervezik” – jelentette be tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint a beruházásról 14 hónapja folytak a tárgyalások.

Jövőre indul a toborzás

A debreceni gyár építése egy éven belül elindul a város melletti 400 hektáros területen. A cég azt közölte, a gyár építésével az európai gyártókapacitásának az erősítése a célja, a BMW termékeinek 45 százaléka a kontinensen kel el. Hogy mikor kezdődhet a gyártás és pontosan milyen modellek készülnek majd a debreceni gyárban, az még nyitott kérdés. Szijjártó Péter elmondta: a gyár helyszínének kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre már megkezdik a munkaerő toborzását is. Az üzlet honlapja mindenesetre már el is indult, az álláslehetőségekről szóló oldal azonban még nem működik.



Szlovák csalódottság

A BMW régióbeli fejlesztéséről évek óta röppentek fel hírek, korábban Románia és Szlovákia is felmerült esélyesként. Még néhány hónappal ezelőtt is úgy tűnt, hogy végül Kelet-Szlovákia lesz a befutó. Ezt a várakozást erősítette a szlovák kormány áprilisi döntése is, amely szerint a Kassától délre fekvő Enyickén (Haniska) 250 hektáros stratégiai ipari parkot hoznak létre. „A parkot azoknak a nagyberuházóknak szánjuk, akikkel jelenleg is tárgyalunk. Öt nagy társaságról beszélhetünk, amelyek között európai és ázsiai cégek is vannak” – nyilatkozta akkor Peter Žiga gazdasági miniszter. A kormányhoz közeli források a lehetséges beruházók között említették a BMW-t is. A cég szóvivője, Sandra Schillmöller akkor ezzel kapcsolatban csak annyit árult el, hogy a BMW rendszeresen felméri, mely országok lehetnek számára vonzóak, ha a jövőben a kereslet meghaladja a kapacitásait, nem zárhatják ki a további terjeszkedést. Szijjártó szerint Magyarországnak végül az alacsony adókkal, a szomszédoknál rugalmasabb munkaerő-szabályozással, a jól kiépített duális szakképzéssel és a színvonalas informatikai, műszaki képzéssel sikerült leköröznie a környező országokat a BMW beruházásáért folytatott versenyben.

Az 1916-ban alapított, prémium kategóriás személygépkocsik és motorkerékpárok gyártásával foglalkozó BMW közel húsz év után létesít új gyárat Európában, legutóbb a kontinensen 2000-ben nyitottak gyárat Lipcsében. A cég Németország mellett még az Egyesült Királyságban, Kínában, Indiában, Brazíliában, Thaiföldön, Malajziában, Egyiptomban, Dél-Afrikában, Hollandiában, Ausztriában, Oroszországban és az Egyesült Államokban rendelkezik gyártó, bérmunkában gyártó, illetve összeszerelő üzemekkel. Mexikói üzeme 2019-ben kezdi meg a termelést. Tavaly a márkacég 2,463 millió autót értékesített világszerte, 4,1 százalékkal többet, mint 2016-ban.

Veszélyes kitettség

A BMW tegnap közleményben is beszámolt a debreceni gyár létesítéséről, de azt nem árulták el, milyen modelleket fognak gyártani. Ami biztos, hogy az új gyárral tovább erősödik az autóipar dominanciája Magyarországon, ami már eddig is az ország legfontosabb iparágának mondható. Idén a teljes ipari termelés több mint 27, a GDP-nek pedig több mint tíz százalékát teszi ki, 175 ezer embernek adva munkát. Tavaly 472 ezer autót gyártottak le a Mercedes, Audi, Suzuki, Opel és más autógyárak magyar üzemeiben. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter korábban még arról beszélt, hogy nem jó, ha az ország ilyen szinten függ egyetlen iparágtól, ezért a kormány csökkenteni akarja a gazdaság egyoldalú függőségét az autóipar teljesítményének a hullámzásától. (mi, MTI, SITA)