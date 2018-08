A súlyos munkaerőhiány miatt nőnek a fizetések

Pozsony | Az élelmiszeripar továbbra sem tartozik a legjobban fizető ágazatok közé, az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt azonban az elmúlt időszakban az élelmiszeripari cégek is kénytelenek voltak növelni a fizetéseket, hogy megtarthassák az alkalmazottaikat. Az egyes ágazatok között itt is jelentős különbségek vannak.

Az idei első fél évben az élelmiszeripari cégek alkalmazottainak a bruttó havi átlagfizetése 928 euró körül mozgott, ami továbbra is elmarad az iparvállalatok által fizetett bérektől. Ez utóbbiak átlaga a Statisztikai Hivatal adatai szerint eléri az 1081 eurót. „A különbség azonban, ha enyhén is, de fokozatosan zsugorodik, ugyanis az élelmiszeriparban működő cégek is egyre nagyobb munkaerőhiánnyal kénytelenek szembenézni, így ha nem akarják, hogy tömegesen fordítsanak nekik hátat az alkalmazottaik, kénytelenek növelni a fizetéseket” – mondta Matej Korpáš, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) sajtóosztályának a munkatársa. A bérek fokozatos kiegyenlítődését szerinte mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az élelmiszeriparban az elmúlt egy évben több mint 5 százalékkal nőttek a fizetések, míg az iparban 3,6 százalékos növekedést mértek.

Az egyes ágazatok között azonban az élelmiszeriparon belül is látványos különbségek vannak. Korpáš szerint a béreket leginkább a húsipari cégek voltak kénytelenek megemelni, ezeknek az alkalmazottai az idei első fél évben csaknem 10 százalékkal nagyobb összeget vihettek haza, mint tavaly. Ennek ellenére a fizetéseik még mindig az alacsonyabbak közé tartoznak, hiszen a húsiparban a bruttó havi átlagbér 855 euró körül mozog. A legnagyobb, havi 1580 eurós fizetésekkel a sörgyártók büszkélkedhetnek, míg a sor végén a pé-kek és cukrászok találhatók, 699 eurós bruttó átlagfizetéssel. Az élelmiszeriparban mért átlagon felül keresnek a tejfeldolgozók alkalmazottai is, akiknek a havi átlagfizetése 1049 euró. A sorban az étolajok gyártói (951 euró), a takarmánygyártók (1050), az édességgyártók (1119 euró) és az üdítőgyártók (1142 euró) következnek. „Fontos megjegyezni azonban, hogy a cégek között és azokon belül az egyes alkalmazottakat tekintve is látványos bérkülönbségek vannak” – tette hozzá Korpáš. Míg a kiemelt munkakörökben dolgozók a fent jelzetteknél is többet vihetnek haza, az élelmiszeripari alkalmazottak egy jelentős része minimálbérért dolgozik. (mi, TASR)