Megéri kártyával fizetni a nyaraláson is

Pozsony | Küszöbön a nyaralási szezon, miközben az ország javuló gazdasági mutatóinak köszönhetően egyre többen engedhetik meg maguknak az üdülést, és egyre többet is költenek a nyaralás során. Mire kellene odafigyelnünk a külföldi fizetéseknél?

Míg tíz évvel ezelőtt a szlovákiai családok 60 százaléka évente egyszer sem engedhetett meg magának legalább egy egyhetes üdülést, mára az ilyen családok aránya – az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint – 45 százalékra esett vissza, vagyis az emberek többsége évente legalább egyszer már elutazik valahová. „A javuló munkapiaci helyzetnek, a bérek növekedésének köszönhetően a családok egyre több pénzt költhetnek. A bérek növekedése várhatóan az elkövetkező években is 5 százalék körüli szinten lesz, vagyis egyre többen engedhetik meg maguknak a nyaralást” – nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

A tengerparti üdülések közül továbbra is Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Görögország dominál. „Ezekben az országokban a szlovákiai turisták tavaly csaknem az ötödével több pénzt költöttek, mint egy évvel korábban, miközben a fizetésnél egyre többen használják külföldön is az érintőkártyás technológiát” – mondta Milan Bednár, a Szlovák Takarékpénztár betéti részlegének a vezetője. Szerinte egyre kevesebben használják a kártyájukat külföldön pénzkivételre. A Szlovák Takarékpénztár ügyfelei például tavaly már csak 40 millió eurót vettek ki külföldön az automatákból, miközben a kártyájukkal 140 millió eurót fizettek a külföldi útjaikon.

„A kártyás fizetéssel rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a külföldi nyaraláson is, nem árt azonban betartani néhány alapszabályt” – vallja Muchová. Szerinte gyakori hiba, hogy az utazás előtt nem ellenőrizzük a kártya érvényességét, sokan így már csak a tengerparton jönnek rá, hogy időközben lejárt a kártyájuk, és nem tudnak vele fizetni. Ha távolabbi, egzotikus országokba utazunk, arról is meg kellene győződnünk, hogy a kártyánkat az adott országban elfogadják-e. „Érdemes legalább két különféle kártyát (Visa, Mastercard) becsomagolni, és a kártyához biztosítást is köthetünk” – tette hozzá Bednár. A későbbi reklamáció érdekében megéri eltenni a nyugtákat, a telefonunkba pedig mentsük el a ban-kunk ügyfélszámát, az esetleges problémák esetére. Muchová szerint persze nem szabadna csak a kártyára hagyatkoznunk, vagyis némi készpénzt minden turistának kellene magánál tartania, hiszen nem mindenütt lehet kártyával fizetni. (mi)