Még többet fizetünk majd a benzinért

Pozsony | Az üzemanyagárak szempontjából Szlovákia már most is régiónk legdrágább országai közé tartozik, az elkövetkező napokban azonban újabb drágulásra számíthatunk az itteni töltőállomásokon.

A benzin.sk üzemanyagportál elemzése szerint az elmúlt egy hétben a 95-ös oktánszámú benzin literjéhez átlagosan 1,40, a gázolajhoz pedig 1,25 euróért juthattunk hozzá. Ez azonban nem lesz sokáig így. „Az elkövetkező napokban az autósoknak további pár centes drágulásra kell felkészülniük” – nyilatkozta Boris Tomčiak, a Finlord társaság elemzője, aki szerint a szlovákiai töltőállomások kénytelenek reagálni a nemzetközi trendre. Az elmúlt napokban ugyanis emelkedett a nyersolaj árfolyama a nemzetközi piacokon, miután nagyot esett az amerikai nyersolajtartalék az előző héten. A tartalék egy hét alatt 5,17 millió hordóval zsugorodott, szemben a mindössze 1,49 millió hordós csökkenést valószínűsítő elemzői várakozásokkal. A kínálat fenntartása érdekében a Trump-adminisztráció 11 millió hordónyi nyersolajat fog felajánlani stratégia tartalékaiból, ami ugyancsak felfelé hajtja az árakat. Az olajárakat azonban általánosságban az iráni olajexportra novembertől érvényes további amerikai szankciók kilátása emeli.

A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti (159 liter) ára a múlt héten 72-ről 75 dollárra nőtt, és Tomčiak szerint az elkövetkező időszakban további drágulásra számíthatunk. A kiugróan nagy drágulást ugyanakkor továbbra is korlátozzák a globális kereslet várható alakulásával kapcsolatos aggályok. A nagyrészt az amerikai–kínai világkereskedelmi konfliktussal összefüggő várakozásokat igazolta a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) előző héten publikált havi jelentése is, borús képet festve a kereslet kilátásairól. (TASR, mi)