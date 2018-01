A lakástakarékok ügyfelein spórolna az állam

Látványos változásokra számíthatnak a lakás-takarékpénztárak ügyfelei – derül ki a pénzügyminisztérium legújabb javaslatából, amelyet e héten bocsátottak tárcaközi egyeztetésre. A jövőben jóval kevesebben juthatnak állami támogatáshoz.

„Szeretnénk hatékonyabbá tenni a támogatási rendszert, a jövőben ezért csak azok a lakás-takarékpénztári ügyfelek számíthatnak állami támogatásra, akik a megspórolt összeget új lakás építésére, vásárlására vagy a régi felújítására fordítják. A lakástakarékok ügyfeleinek szánt állami támogatásnak ugyanis az a célja, hogy segítsen lakáshoz jutni az embereknek, manapság azonban sokan például autót vagy egyéb fogyasztási cikkeket vásárolnak az állami támogatással kiegészített megtakarításaikból” – nyilatkozta Peter Kažimír pénzügyminiszter.

„Gazdagok” kihúzva

A tárcavezető szerint azonban nem ez lesz az egyedüli megszorítás. „A terveink szerint csak azok a 18 évnél idősebb takarékoskodók juthatnak majd állami támogatáshoz, akiknek az átlagos havi bevétele nem haladja meg az átlagbér 1,3-szorosát” – tette hozzá Kažimír. Ezzel kizárják a támogatottak köréből a tehetősebb lakás-takarékpénztári ügyfeleket, de például a gyerekeket is a támogatottak köréből. Ez utóbbit a miniszter azzal magyarázza, hogy jelenleg sokan úgy próbálnak meg minél nagyobb támogatáshoz jutni, hogy a betéteiket több számlára osztják szét a családon belül. A pénzügy szeretné elérni azt is, hogy minél kevesebben igényeljenek köztes hitelt, így ezektől is megvonná a támogatást.

Változhat a prémium

Nem hagyják érintetlenül azonban az állami prémiumot sem. A lakástakarékok ügyfeleinek nyújtott állami prémium idén is legfeljebb 66,39 euró. Hogy a maximális összeghez hozzájussanak az ügyfelek, minimum 1327,80 eurót kell megtakarítaniuk, ugyanannyit, mint tavaly és tavalyelőtt. Míg korábban a lakás-takarékpénztárak ügyfelei ki voltak téve a politikusok kénye-kedvének, akik az állami támogatás nagyságát évente az állami költségvetésről szóló jogszabályban határozták meg, 2005-től már egy állandó képlet alapján határozzák meg a prémium nagyságát, és az ehhez szükséges megtakarítás összegét. „A képlet hibája azonban az, hogy az ennek a segítségével kiszámított támogatás jóval nagyobb, mint amit az aktuális piaci kamatok indokolnának” – vallja a pénzügyminiszter, aki szerint nem a képleten szeretnének módosítani, hanem inkább visszatérnének a régi rendszerhez, vagyis az állami támogatás nagyságát újra az állami költségvetésről szóló jogszabályban határoznák meg.

Óvatos lakástakarékok

Mit szólnak mindehhez a lakás-takarékpénztárak? „Egyelőre még csak elemezzük a tárcaközi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetet, felmérve azt, hogy a javaslatok megvalósítása milyen hatással lesz az ügyfeleinkre. Szeretnénk azonban minél hamarabb közzétenni az ezzel kapcsolatos véleményünket” – nyilatkozta Radovan Slobodník, az Első Lakás-takarékpénztár (PSS) szóvivője. Hasonlóan nyilatkozott Anna Jamborová, a ČSOB Lakás-takarékpénztár szóvivője is, hozzátéve, hogy a lakosság továbbra is rendkívül élénken érdeklődik a lakástakarékosság iránt.

„A lakás-takarékpénztárakkal kapcsolatos módosításjavaslat elbizonytalaníthatja az ügyfeleinket, ezért nem szeretnénk elhamarkodott nyilatkozatokat tenni” – mondta Daniela Vlčková, a Wüstenrot Lakás-takarékpénztár szóvivője, hozzátéve, hogy ha lesznek is változások, ezek csak a jövő évtől lépnének életbe, az idei feltételeket ez nem érinti. (mi, TASR)