Késik a hazai termelők kárpótlása

Pozsony | A tavaszi fagyok tavaly és az azt megelőző évben is komoly károkat okoztak a gyümölcsösökben és a szőlészetekben. Míg a 2016-os fagykárokat az állam mintegy 3,5 millió euróval kárpótolta 102 termelő között, a tavalyi károk megtérítése egyelőre késik.

„A tavalyi évvel kapcsolatos adatokat csak 2017. december 31-ére összegezték. Meg kellett ugyanis várni a részletes eredményeket, miből mennyi termett milyen területen, illetve hogy a tavaszi fagyok mekkora területet sújtottak. A pontosítást január és február folyamán a Központi Mezőgazdasági Ellenőrzési és Fajtaminősítő Intézet (ÚKSÚP) munkatársai végzik majd el” – tájékoztatott Michal Feik a földművelésügyi tárca sajtóosztályától. Marián Varga, a Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetségének elnöke ezzel szemben azzal érvel, hogy a gyümölcstermesztők a károkat már annak alapján is fel tudták becsülni még múlt tavasszal, hogy miképp alakult a fák virágzása és mennyi volt az elfagyott gyümölcs.

„Ha problémamentes évünk van, a szlovákiai betakarított gyümölcsmennyiség 60 ezer tonna. Tavaly azonban csupán 30 ezer tonnányi termést gyűjtöttünk be. A fagyok okozta károk valamivel kisebbek voltak, mint 2016-ban, de így is elérték a 8 millió eurót” – mondta Varga. A gyümölcstermesztők szerettek volna minél gyorsabban hozzájutni a kárpótláshoz, ennek köszönhetően ugyanis az esetleges idei fagyokra is felkészülhettek volna. Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője szerint a gazdák most abban reménykednek, hogy sikerül a lehető leghamarabb beindítani az ágazati kockázati alapot, aminek köszönhetően a gazdák gyorsabban juthatnak majd hozzá a kárpótlásokhoz. (sb)