Halaszthatatlan az újabb áremelés a pékek szerint

Pozsony | Szinte már biztos, hogy a szlovákiai üzletekben hamarosan drágábban juthatunk majd hozzá a kenyérhez és a többi pékáruhoz. A pékek szakmai szervezete szerint a növekvő költségeik miatt elkerülhetetlen az áremelés, így már csak ennek a mértékéről folyik a vita.

A kenyér várható drágulásának a legfőbb oka az idei kedvezőtlen időjárás, ami Európa több országában is látványos terméskiesést okozott a gabonatermelőknek. „A silányabb termés miatt a gabona ára 25–30 százalékkal nőtt, ami a liszt árára is rányomja a bélyegét. Márpedig ez utóbbi a pékek számára is súlyos érvágást jelent, amit be kell építeniük az áraikba” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovák Pékipari Szövetség igazgatótanácsának az elnöke, aki szerint szeptemberben rukkolnak majd elő pontosabb adatokkal arról, hogy mennyivel is nőttek a költségeik. „Már most biztos azonban, hogy az árainkat kénytelenek leszünk megemelni, amiről a kereskedőkkel is tárgyaltunk” – tette hozzá Lopúchová.

A pékek termelési költségeit azonban nem csupán a drágább liszt növelte. „A gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése jelenleg a kiadásaink nagyjából harmadát teszi ki, 40 százalék jut a bérköltségekre és 16 százalék a szállításra” – mondta Lopúchová. Szerinte az elmúlt időszakban a szállítási költségek is megugrottak, hiszen az üzemanyagok ára csak az idei első fél évben több mint 7 százalékkal nőtt. Ennél is fontosabb azonban, hogy a bérköltségek már idén megugrottak, jövőre pedig további növekedés várható. „A kormány szociális csomagja miatt már idén többet kell fizetnünk az alkalmazottainknak az éjszakai, a hétvégi és az ünnepnapi munkáért, jövőre pedig tovább nő a minimálbér, mindezek sokszorosára emelik a bérköltségeinket. A pékek ezt nem nézhetik tétlenül, a növekvő költségek miatt ugyanis hosszabb távon fenntarthatatlanok a jelenlegi árak. Ha nem sikerül megegyeznünk a kereskedőkkel, súlyos gondokkal nézhetünk szembe” – vallja Lopúchová. (SITA, mi)