Folytatódik a szlovákiai gazdák diszkriminációja

Pozsony | A magyar kormány után a szlovák földművelésügyi tárca is tiltakozását fejezte ki a tervezett uniós költségvetés mezőgazdasági fejezetével kapcsolatban. A tárcavezető szerint az elkövetkező években is folytatódhat a szlovákiai gazdák diszkriminációja.

Az Európai Bizottság (EB) június 1-jén terjesztette elő javaslatát, amely szerint a 2021–2027-es időszakban 365 milliárd euró jut a mezőgazdaságnak az uniós költségvetésből. Szlovákiának a közös csomagból 4,388 milliárd eurót szánnak, amiből 2,753 milliárd eurót közvetlen kifizetésekre, 41,2 milliót piactámogatásra, 1,593 milliárdot pedig vidékfejlesztésre fordíthat. „Szlovákia számára hatalmas csalódást jelent a költségvetési tervezet. A legvérlázítóbb, hogy az elkövetkező programozási időszakban sem egyenlítődik ki a közvetlen kifizetések egy hektárra számított aránya az egyes tagállamok között” – nyilatkozta Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter. Szlovákia szerinte a közvetlen kifizetések terén az uniós átlagnak jelenleg a 78 százalékát éri el, és csak 2022 után várható a kifizetések fokozatos kiegyenlítődése, az is speciális módon. A szlovákiai mezőgazdasági termelők még 2027-ben is csak az uniós átlag 87 százalékán lesznek. „A javaslat a jelenlegi formájában nem felel meg az elvárásainknak. Arra fogunk törekedni, hogy az Európai Unió Tanácsában és az Európai Parlament szintjén is változtassunk a helyzeten” – mondta Matečná.

Támogatási plafon

Csehországhoz hasonlóan Szlovákia számára is elfogadhatatlan a támogatási plafon tervezett bevezetése. „Szlovákiában speciális farmstruktúrával rendelkezünk, a múltból adottak a nagy farmok és a nagy mezőgazdasági vállalatok, amelyek a termőföld mintegy 80 százalékát művelik meg, miközben sok embert foglalkoztatnak, és az össztermelés csaknem 90 százalékát biztosítják. Ezen vállalatok számára a kifizetések felső határának a meghatározása 60–100 ezer euróban teljesen elfogadhatatlan. Szlovákia nem lép fel a kifizetések maximalizálásával szemben, viszont határozottan kiáll amellett, hogy az egyes tagországokban azt önkéntesen határozzák meg, mégpedig a meglévő farmok nagysága alapján” – tette hozzá a tárcavezető.

Tiltakozó gazdák

Az új költségvetési tervezet ellen a gazdák képviselői is tiltakoznak. „Az EB javaslata tovább növeli az eltéréseket a régi és az új tagállamok között” – mondta Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) nemrég megválasztott új elnöke. Szerinte a földművelésügyi tárcával együttműködve munkacsoportokat hoznak létre, amelyek a költségvetési javaslat módosításán dolgoznak majd. „Ki kell dolgoznunk a nemzeti pozíciók memorandumát, majd pedig egy stratégiai tervet, amelyet legkésőbb 2020. január 1-jével el kell fogadtatni” – mutatott rá Macho.

Elégedett az EB

Dušan Chrenek, az EB szlovákiai képviseletének a vezetője a fent hangoztatottakkal szemben kiemelte, hogy Szlovákia már most eléri az Európai Unió átlagát egy hektárra és egy mezőgazdasági termelőre vonatkoztatva a közvetlen kifizetésekben, sőt, annak kétszeresét is. Chrenek szerint Szlovákia sosem kapott olyan ígéretet, hogy 2014-ben azonos szinten jut hozzá a közvetlen kifizetésekhez, mint azon tagországok, amelyek a legtöbb támogatást kapják. „Mindez téves állítás. Az egyes tagországok közti eltérések több tényezőből erednek. Szlovákia uniós csatlakozásánál garantált volt a közvetlen kifizetések juttatása, és 2014-ben ez elérte a 100 százalékot. Tény, hogy eltérések vannak a közvetlen kifizetések területén, de az EU folyamatosan közelít ezek kiegyenlítéséhez” – állítja Dušan Chrenek.

Susla Béla