Erről maradt le Kassa és környéke – Debrecenben a BMW

Debrecen | Akár 20-30 százalékkal is emelkedhetnek a térségben a lakásárak a következő két-három évben.

A BMW-gyár létesítése jelentős ingatlanfejlesztést indíthat a lakáspiacon és az ipari, kiskereskedelmi ingatlanoknál Debrecenben – jósolja az Otthontérkép csoport.

A 320 milliárd forintos beruházás kezdetben mintegy ezer munkahelyet teremt, emberek özönlenek a térségbe, és előbb-utóbb az ingatlanok is középpontba kerülnek.

Az elemzőcsoport példaként említi Bács-Kiskun megyét, ahol a kecskeméti Mercedes gyár lendítette fel a pangó ingatlanpiacot. Kecskeméten a 2016 második negyedévétől kezdve a négyzetméterenként 283 ezer forintos ár egy év leforgása alatt 320 ezer forintra emelkedett. Mivel a közelmúltban további bővítést jelentettek be, az árak emiatt is emelkedni fognak, várhatóan legalább ilyen mértékben a következő pár évben.

Győrben és környékén az Audi gyár váltott ki hasonló fellendülést, ahol 2016 elejétől 2018 elejéig 2 év alatt négyzetméterenként 65 ezer forinttal növekedtek a lakásárak.

A két példából kiindulva nagyjából 20–30 százalékos áremelkedés prognosztizálható Debrecenben is, ahol jelenleg az újabb lakások ára 340 ezer forint körül mozognak négyzetméterenként.