A boltban az ár fontosabb a minőségnél

Pozsony | Az elmúlt időszakban több elemzés is megjelent arról, hogy a szlovákiai fogyasztók egyre tudatosabban vásárolnak: jobban figyelnek a minőségre, és előnyben részesítik a hazai termékeket. A Nielsen piackutató társaság felmérése ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

A piaci elemzések egy része a vásárlók megkérdezésén alapul, vagyis a fogyasztók szubjektív érzéseit fejezi ki. Az elmúlt időszakban több ilyen elemzés is arra a következtetésre jutott, hogy változnak a szlovákiai vásárlói szokások, vagyis a korábbinál jóval több figyelmet szentelünk a termékek minőségének, és előnyben részesítjük a hazai termékeket. A Nielsen piackutató társaság ezzel szemben az üzletláncok bevételeit vette górcső alá, felmérve, hogy a bevételek hány százaléka folyik be az akciós termékek értékesítéséből. Az eredmény: a szlovákiai vásárlók többségét még mindig elsősorban az alacsony árakkal lehet becsalogatni az üzletbe. „Szlovákiában az üzletláncok akciós termékekből befolyt bevételei a teljes bevételek 56 százalékát teszik ki. Csehországgal együtt, ahol ez 54 százalék, így európai csúcstartók vagyunk. Csak összehasonlításképpen: az európai átlag 28 százalék körül mozog” – mondta Mária Hukelová, a Nielsen tanácsadója. A felmérés akciós terméknek az üzletláncok reklámújságaiban szereplő árut és az olyan élelmiszereket tekintette, amelyeket a fogyasztási határidő közelgő lejárta miatt olcsóbban kínálnak. Ilyenek azonban az olyan termékek is, amelyeket az „egyet fizet, kettőt kap” akciók során értékesítenek.

„A most közzétett adatok is azt bizonyítják, hogy a szlovákiai vásárlók továbbra is főként az árak alapján döntenek arról, megvesznek-e egy-egy terméket. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a piackutató társaságok felméréseiben egyre többen állítják azt, hogy jobban figyelnek az áru minőségére, frissességére és eredetére” – tette hozzá Ľubomír Drahovský kereskedelmi elemző. Szerinte ezzel

az üzletláncok is tisztában vannak, így az elkövetkező időszakban is egyre több akciós kínálattal próbálják magukhoz csalogatni a vásárlókat.