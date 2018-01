Az utolsó lehetőség arra, hogy akár 1750 € értékű támogatást kapjon a napkollektorok telepítésére

Az érdeklődőknek idén van az utolsó esélyük arra, hogy pénzügyi támogatást kapjanak anapkollektorok telepítésére

A támogatást kérelmezze minél előbb

Azok a háztartások, amelyek a családi házakban a melegvíz-előállítási költségeiket csökkentetni szeretnék, minél előbb kérvényezzék a támogatást. A legközelebbi fordulóra, melynek során pénzügyi támogatást kaphatnak az érdeklődők, február 6-án kerül sor, a későbbi fordulók pedig néhány hetes különbséggel indulnak. „Az érdeklődők megadhatják elérhetőségeiket a www.zeon.sk/solar weboldalon. A megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések telepítésének pénzügyi támogatása iránt eddig rendkívül magas volt az érdeklődés Szlovákiában. A támogatás kerete perceken belül kimerült. Cégünk a pénzügyi támogatás kérvényezését és az ezzel kapcsolatos ügyintézést is vállalja. A támogatásnak köszönhetően az érdeklődők kezdeti kiadása jelentősen csökken, a fennmaradó összeget pedig egyszeri fizetéssel, vagy részletekben is kifizethetik, már havi 48 €-tól” – mondta Erik Chabreček, a ZSE ZEON Solar megoldás szakértője.

Megtakarítás és hosszú élettartam

A napkollektorok segítségével a víz melegítéséből származó kiadásait akár 70%-al is csökkentheti. A megtakarítás mértéke függ a családtagok számától, a napkollektorok tájolásától és nem utolsó sorban az adott háztartásnak megfelelő megoldás kiválasztásától. „A ZEON Solar kínálatában 2-3 fős, de akár nagyobb háztartások vízmelegítési igényinek megfelelő megoldások is szerepelnek. Ügyfeleinknek komplett megoldásokat kínálunk, amelyek tartalmazzák a napkollektorokat, 200 vagy 300-literes víztartályt, szivattyút, tágulási tartályt és egyéb tartozékokat. A szoláris tároló elraktározza a napkollektorok által felmelegített vizet, ennek köszönhetően a ház lakói akkor használják fel azt, amikor nekik szükségük van rá, az előállított energiát így csak saját szükségelteteik kielégítésére használják” – tette hozzá Erik Chabreček a ZSE-től. A ZEON Solar napkollektorok élettartama akár 30 év is lehet, a jótállásuk 12 év, üzemeltetési költségük pedig nagyon alacsony. Telepítésük legfeljebb két napot vesz igénybe és még a ház szerkezetét sem kell megbontani.

„Szlovákiában előnyösebb a síkkollektorok telepítése, mint a vákuumcsöves kollektoroké. A vákuumcsöves kollektorok üzemeltetési költségei magasabbak, az olvadó hó és a fagyás pedig kárt tehet a csövekben, míg a síkkolektorok esetében ez a veszély nem fenyeget. Ezért Németországban és Ausztriában is a síkkollektoros megoldások dominálnak” – tanácsolta a ZSE szakértője.

Válasszon tapasztalt szolgáltatót

A szolgáltató kiválasztásakor fontos, hogy olyan cég mellett döntsön, amely széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a napelemek telepítését illetően. A ZSE az elmúlt két évben 338 ZEON Solar megoldást telepített Szlovákia szerte. A professzionális tanácsadáson, telepítésen, garanciális és garancián túli szervizelésen kívül a ZSE előnye egy speciális szervizelés, 2 évvel a telepítés után, melynek során díjmentesen cserélik a hőátadó folyadékot.

Bővebb tájékoztatást a www.zeon.sk weboldalon talál.