Dráfi Mátyás, 1942-2025
Megtelt a Komáromi Jókai Színház nézőtere – elkezdődött Dráfi Mátyás búcsúztatása
Ma kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást, a színház saját halottjának tekinti a Kossuth-díjas színművészt.
Teljesen megtelt a Jókai Színház nézőtere Dráfi Mátyás tisztelőivel. A gyászolók a színpadon részvétet nyilváníthattak a családtagoknak. A Kossuth-díjas színész ravatalánál folyamatosan ott állt a Jókai Színház két-két színésze.
(lpj, vp)
Dráfi Mátyás tisztelői ma 11 és 13 óra között róhatták le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak.
A színházban most tart a búcsúztatás is, amelyet Fazekas László emeritus református püspök végez. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér.
A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, oda is elkísérheti a gyászoló családot.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.