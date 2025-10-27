Frissítve

Megtelt a Komáromi Jókai Színház nézőtere – elkezdődött Dráfi Mátyás búcsúztatása

Dráfi Mátyás
Vataščin Péter felvétele

Dráfi Mátyás, 1942-2025

ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ
Komárom |

Ma kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást, a színház saját halottjának tekinti a Kossuth-díjas színművészt. 

Teljesen megtelt a Jókai Színház nézőtere Dráfi Mátyás tisztelőivel. A gyászolók a színpadon részvétet nyilváníthattak a családtagoknak. A Kossuth-díjas színész ravatalánál folyamatosan ott állt a Jókai Színház két-két színésze. 

(lpj, vp)

Dráfi Mátyás
Somogyi Tibor felvétele

Dráfi Mátyás tisztelői ma 11 és 13 óra között róhatták le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak. 

A színházban most tart a búcsúztatás is, amelyet Fazekas László emeritus református püspök végez. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér. 

A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, oda is elkísérheti a gyászoló családot.

Dráfi Mátyás
Komáromi Jókai Színház
búcsúztatás
