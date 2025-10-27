Megtelt a Komáromi Jókai Színház nézőtere – elkezdődött Dráfi Mátyás búcsúztatása

Dráfi Mátyás tisztelői ma 11 és 13 óra között róhatták le kegyeletüket a színházteremben, ez idő alatt helyezhetik el virágjaikat a színpadon felállított ravatal mellett. Eközben a művész fotói, dalai lesznek láthatók-hallhatók. A színház felvezetői valamennyi érkezőt útbaigazítanak.

A színházban most tart a búcsúztatás is, amelyet Fazekas László emeritus református püspök végez. Beszédet mond Keszegh Béla polgármester és Gál Tamás színművész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója. Ezzel a temetés hivatalos része véget ér.

A művészt ezután a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Aki szeretné, oda is elkísérheti a gyászoló családot.