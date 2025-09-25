Az Ipsos szeptemberi felmérése szerint, melyet a Denník N portál rendelt meg, a Progresszív Szlovákia (PS) már csaknem 4 százalékponttal vezet a jelenlegi legerősebb kormánypárt, a Smer előtt. A PS-re a válaszadók 22,8 százaléka, míg a Smerre 18,4 százalékuk szavazott volna. Míg a progresszívek az augusztusi eredményekhez képest mérsékelten erősödtek, Robert Fico kormányfő pártja mintegy másfél százalékponttal rosszabb eredményt produkált.
A megszorítások megtépázták Ficóék támogatottságát, a progresszívek erősödnek
Őket követte volna a Republika mozgalom 10,9 százalékos támogatottsággal. Az augusztusinál jelentősen rosszabb eredményt érne el a második legerősebb koalíciós párt, a Hlas is, amely 9,8 %-ról 8,3 %-ra esett vissza.
További változás, hogy az SaS megelőzte a Szlovákia (Slovensko) mozgalmat: előbbinek a válaszadók 7,7, utóbbinak a 7,3 százalékuk adta volna a voksát. Augusztusban a sorrend még fordított volt.
Erősödött a KDH is, amely most 6,8 százalékon áll. A többi pártnak nem sikerült volna megugrania a parlamentbe jutáshoz szükséges, 5 százalékos küszöböt, így a Demokratáknak (4,4 %), a Sme rodinának (3,6 %), a Magyar Szövetségnek (3,5 %) és az SNS-nek (3,5 %) sem.
Ha a választások pontosan úgy végződnének, ahogy azt az aktuális Ipsos-modell mutatja, a PS 42 mandátumhoz jutna a parlamentben. A Smer 34 mandátumot szerezne, a Republika 20-at. A Hlas párt 15, az SaS 14, a Slovensko 13, a KDH pedig 12 képviselőt küldhetne a parlamentbe.
A Smernek és a Hlasnak ilyen esetben nem sikerülne koalíciós többséget szereznie még a Republikával közösen sem, együtt összesen 69 képviselőjük lenne. A PS az ellenzéki pártokkal csak akkor tudna kormányt alakítani, és 81 fős többséget elérni, ha a koalíció része lenne az Igor Matovič-féle Szlovákia mozgalom is. Michal Šimečka, a PS elnöke nemrég azt nyilatkozta, hogy nehezen tudja elképzelni a Matovičcsal való közös kormányzást.
