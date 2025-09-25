A megszorítások megtépázták Ficóék támogatottságát, a progresszívek erősödnek

Őket követte volna a Republika mozgalom 10,9 százalékos támogatottsággal. Az augusztusinál jelentősen rosszabb eredményt érne el a második legerősebb koalíciós párt, a Hlas is, amely 9,8 %-ról 8,3 %-ra esett vissza.

További változás, hogy az SaS megelőzte a Szlovákia (Slovensko) mozgalmat: előbbinek a válaszadók 7,7, utóbbinak a 7,3 százalékuk adta volna a voksát. Augusztusban a sorrend még fordított volt.

Erősödött a KDH is, amely most 6,8 százalékon áll. A többi pártnak nem sikerült volna megugrania a parlamentbe jutáshoz szükséges, 5 százalékos küszöböt, így a Demokratáknak (4,4 %), a Sme rodinának (3,6 %), a Magyar Szövetségnek (3,5 %) és az SNS-nek (3,5 %) sem.